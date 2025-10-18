Canoa. Canottieri Comunali protagonista. E Burnett firma due vittore al top

Con due vittorie (più un argento) firmate da Livia Burnett nel giro di neppure mezz’ora e altre medaglie di prestigio (in tutto due ori, un argento e due bronzi) vinte dai canoisti biancorossi allenati da Marco Guazzini la Canottieri Comunali Firenze si è resa protagonista ai campionati italiani per società e al Trofeo delle regioni che si sono disputati sulle acque del lago di Ledro, in Trentino con la partecipazione di oltre 300 atleti che hanno gareggiato sulla distanza dei 500 metri. Nei Tricolori di società i risultati top portano la firma di Livia Burnett, 18 anni, che prima si è imposta nel K1 senior (categoria superiore alla sua) e poi ha bissato negli junior, in una gara che fra le avversarie vedeva alcune partecipanti sia agli Europei e ai Mondiali di velocità che a quelli di canoa maratona, tutte arrivate dietro alla portacolori della Comunali, artefice di un week-end da incorniciare, impreziosito dal secondo posto conquistato nel K2 junior in coppia con la sorella Claudia (16) che, a sua volta, nella sua categoria Ragazze, a livello individuale si è piazzata sesta.

Ottime prestazioni sono arrivate anche dagli uomini, con Michele Sandrucci e Andrea Biagini che hanno conquistato il bronzo nel K2 senior mentre nel kayak singolo (K1) tre fiorentini hanno guadagnato l’accesso in finale: Biagini, quarto davanti al compagno di squadra Sandrucci, e Luca Cantori ottavo. Applausi pure per il K4 composto da Sandrucci, Biagini, Cantori e Niccolò Bassilichi che ha sfiorato il podio piazzandosi al quarto posto; lo stesso equipaggio in gara nel Trofeo delle regioni è riuscito invece ad andare a medaglia prendendosi il bronzo. I più giovani, impegnati in gare di un livello molto alto e con una qualificata concorrenza, si sono messi in luce in particolare nel K2 Ragazzi con Giulio D’Amora e Ivan Sherstiuksono arrivati sesti. Nel Trofeo delle Regioni, quarto posto anche nella gara junior e quinto in quella Ragazzi per Giulio D’Amora, Ivan Sherstiuk e Gregorio Veggi, in barca insieme al viareggino Alberto Magnani. Nella junior femminile sesto posto per le sorelle Burnett insieme ad Ada Agostini e Nicol Morelli della Versilia.

Franco Morabito