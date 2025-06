Canoa Club Ferrara brilla alla gara nazionale di Canoa Velocità a Milano

Nel fine settimana del 7 e 8 giugno sulle acque dell’Idroscalo di Milano, nel campo gara dove ad agosto si svolgeranno i Campionati Mondiali di Canoa e Paracanoa, si è svolta la gara nazionale di Canoa Velocità valevole come prova selettiva per la squadra nazionale categorie Junior e Under 23. I 17 giovani atleti del Canoa Club Ferrara si sono resi protagonisti di ottime prestazioni nella due giorni milanese, portando a casa un oro, due argenti e cinque bronzi.

La prima medaglia arriva sabato mattina, Ian Covas in categoria Ragazzi si aggiudica un bronzo sulla distanza dei 1000 metri, in Canadese monoposto. Nel pomeriggio spazio alle gare sprint dei 200 metri, dove in categoria Ragazze Ines Ged e Pola Dianati si aggiudicano un oro e un argento con la loro canadese monoposto, mentre in categoria Junior, sempre in C1, Serena Boari vince la medaglia di bronzo.

Nella specialità del Kayak, distanza 200 metri, categoria Ragazzi, Filippo Di Barbora vince la medaglia di bronzo e terza posizione anche per Beatrice Tieghi e Marta Colombani in K2.

Domenica spazio alle gare sulla distanza dei 500 metri, dove il Canoa Club Ferrara vince un argento e un bronzo in C2, argento per l’equipaggio formato da Pola Dianati e Sara Arkahiu e bronzo per Francesca Carletti e Ines Ged, fresche vincitrici del premio Panathlon “Atleta Eccellente Studente”. Molto soddisfatti gli allenatori, che vedono concretizzarsi i risultati del lavoro svolto in fase di preparazione invernale, questa infatti è stata la prima gara importante ai fini delle qualificazioni per la nazionale Junior, e nonostante la giovane età della squadra, gli atleti si sono avvicinati in modo tangibile ai tempi necessari per qualificarsi nella squadra nazionale. Si riparte così carichi di entusiasmo per preparare i prossimi importanti appuntamenti.