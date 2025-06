Canoa Club Ferrara Polo: Inizio trionfale nel campionato di Serie B all'Idroscalo di Milano

Un weekend di grande sport e soddisfazioni per il Canoa Club Ferrara Polo, che ha inaugurato il campionato di Serie B con una presenza da record e prestazioni che confermano l’eccellente lavoro svolto dalle coach Veronica Mazzanti e Ginevra Cavallari. Alla prima giornata, disputata all’Idroscalo di Milano, il club ferrarese ha schierato due squadre nel Girone 2. La squadra A ha mostrato fin da subito solidità e determinazione, vincendo tutti gli incontri disputati e neutralizzando con grande autorità ogni tentativo offensivo degli avversari. Un ruolino di marcia perfetto che li proietta al primo posto provvisorio del girone, da veri leader imbattuti.

Non meno significativa la prestazione della squadra B, che ha chiuso al quinto posto del girone. Un risultato che lascia ben sperare in vista della prossima tappa.

Momento clou del weekend è stato senza dubbio il derby interno, un’occasione speciale per vedere all’opera gli atleti che quotidianamente si allenano fianco a fianco, ora rivali in campo per una giornata. Il prossimo appuntamento con la Serie B è fissato per i primi di luglio a Porpetto.