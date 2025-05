Canoa Club Ferrara trionfa ai Campionati Italiani di Canoa Maratona a Firenze

Sabato e domenica scorsi a Firenze sulle acque dell’Arno si sono svolti i Campionati Italiani di Canoa Maratona e il Canoa Club Ferrara, con una compagine di 20 atleti, torna dalla Toscana con ben cinque titoli italiani, quattro argenti e due bronzi.

In acqua barche singole e doppie su un anello di 3,6 km con un trasbordo, da percorrere di corsa con la canoa al seguito, di 90mt il tutto da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. Una gara dalle lunghe distanze che mette a dura prova la resistenza dei canoisti.

Cinque i titoli italiani conquistati: in barca singola diventano campionesse italiane nelle rispettive categorie Pola Dianatie Giada Petroccia, mentre Saif Eddine Gasmi si conferma campione italiano di Paracanoa.

In barca doppia il titolo di campionesse italiane va agli equipaggi formati da Pola Dianati e Ines Ged in C2 e Giada Petroccia e Elena Celtini in K2 B3.

Medaglia d’argento e titoli di vice campionesse italiane in Canadese Singola per Serena Boari e Francesca Carletti, in equipaggio con Serena Boari per la Canadese Doppia, Ian Covas e Sara Arkaxhiu in C2 misto, e le giovanissime Giorgia Ferranti e Marta Colombani in K2. Medaglia di bronzo per Daria Celtini e Sara Arkaxhiu in C1 nelle rispettive categorie. Grande soddisfazione quindi degli allenatori Andrea Dante, Aaron Sobbe, e Marco Margotti.