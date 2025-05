Canoa Club Ferrara trionfa all'International Sprint Race con 10 medaglie

Week end di gare per il settore velocità del Canoa Club Ferrara, che ha partecipato all’International Sprint Race, gara internazionale di canoa svoltasi sul bacino milanese dell’Idroscalo, dove si sono dati appuntamento 503 atleti in rappresentanza di 65 società provenienti da tutto il mondo. La competizione è iniziata venerdì 25 aprile con le prime gare di qualifica, poi dopo la sosta del sabato per la giornata di lutto in occasione dei funerali di Papa Francesco, domenica 27 spazio alle finali.

Il Canoa Club Ferrara si aggiudica ben 10 medaglie, tutte al femminile e tutte nella specialità Canadese conquistando per ben due volte l’intero podio nella categoria Ragazze. In categoria Junior Serena Boari si conferma leader sulla distanza dei 200 metri e mette al collo la medaglia d’oro, la stessa Boari si aggiudica un’altra medaglia d’oro in C2 sulla distanza dei 500 metri, nell’equipaggio intersocietario con Valeria Contu del Circolo Kayak Sardegna Le Saline.

La categoria Ragazze della specialità canadese è dominata dal Canoa Club, con ben due podi tutti ferraresi, in C1 500 metri oro per Francesca Carletti, argento per Lucrezia Guerzoni e bronzo per Sara Arkaxhiu, in C1 200 metri oro per Pola Dianati, argento per Francesca Carletti e bronzo per Sara Arkaxhiu. Francesca Carletti e Pola Dianati vincono anche in equipaggio C2 500 metri.

Ottime le prestazioni di tutta la squadra, con diverse finali conquistate sia in canadese che in kayak.