Canoa Club Ferrara Under 18 conquista i playoff nel campionato nazionale Serie A U18

Fine settimana da incorniciare per la squadra Under 18 del Canoa Club Ferrara, che ha centrato l’obiettivo playoff nel campionato nazionale Serie A U18. In un turno decisivo e combattutissimo, disputato contro 13 tra le migliori formazioni italiane, i giovani ferraresi hanno conquistato un posto tra le magnifiche otto che si sfideranno a Porpetto (Ud) a inizio luglio. Non è impresa da poco. In un panorama dominato da squadre blasonate e storicamente protagoniste, come Circolo Nautico Posillipo, Sport Club Ognina e Canoa Club Napoli, tutte provenienti da città di mare, i ragazzi e le ragazze del Canoa Club Ferrara hanno tenuto testa con grinta, determinazione e spirito di squadra, restando sempre competitivi anche nelle sfide più ardue.

A trascinare la squadra ci ha pensato il capitano Lanfranco Breveglieri, autore di 7 reti, seguito da Ged Michel con 5 gol, Cristian Racovit con 4 e Pietro Cavallini con 2, che hanno permesso al Ferrara di piazzarsi a metà classifica e guadagnarsi la qualificazione. Prezioso anche l’apporto dei giovani esordienti Jacopo Sitta, Diego Ghedini e Mattia Persona, che non hanno mancato di dare il proprio contributo, confermando il buon lavoro svolto in allenamento. A completare la rosa, le determinanti presenze di Sara Bianchini (3 gol) ed Elisa Foddis, prese in prestito dalla formazione di Serie A femminile delle Canoe Rovigo, ma compagne di allenamento da sempre e parte integrante del gruppo.

Il lavoro delle coach Ginevra Cavallari e Veronica Mazzanti, che da oltre cinque anni seguono la crescita tecnica e umana di questi ragazzi all’Oasi di Vigarano Pieve, si sta rivelando fondamentale. La qualificazione ai playoff è un risultato meritato, costruito giorno dopo giorno sull’acqua, con sudore e passione. Segnali positivi arrivano anche dalle categorie più giovani. Thomas Pozzati, ferrarese classe 2011 e quest’anno in forza al Kayak Club Arenzano, ha brillato nel campionato Under 14 con ben 19 gol, chiudendo come capocannoniere del torneo. Un talento in rampa di lancio che conferma la bontà del vivaio estense.