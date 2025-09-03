Canoa. "Costa delle falesie» fa il pieno. In acqua la campionessa Tentoni

Si è conclusa con successo anche la 3ª edizione del Raduno Canoistico Amatoriale "Costa delle Falesie". I canoisti partiti dalla spiaggia libera di Sottomonte a Gabicce Mare, dopo il saluto dell’assessore Reggiani, sono stati una cinquantina con provenienza da Marche, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Lombardia. Al via anche alcuni personaggi di spicco come l’atleta Giorgio Baldantoni della Canottieri Pesaro, Enrico Penini famoso per aver attraversato l’Adriatico non stop in Sup, Emanuela Tentoni ex campionessa di Canoa Olimpica. Grazie alla tregua concessa dal meteo, la pagaiata si è potuta svolgere in condizioni ottimali, consentendo ai partecipanti di poter ammirare in tutta tranquillità la selvaggia bellezza della Costa del San Bartolo. Molto apprezzata la sosta ristoro sulla magnifica spiaggia di Fiorenzuola di Focara dove, tra bagni, buoni piatti e un po’ di storia del posto, i canoisti hanno trascorso una piacevole pausa tra la curiosità e lo stupore dei bagnanti.

Arrivati a Pesaro Baia Flaminia, la giornata è proseguita con pranzo al Kiosco, premiazioni varie e lotteria: al Canoa Club Rimini è andato il trofeo per gruppo più numeroso mentre a due canoisti di Peschiera del Garda e Venezia, le medaglie per la provenienza più lontana. Ricchi premi aggiudicati anche con la lotteria, tra cui una confezione di vini pregiati della Tenuta Carlini e un weekend survival, stile Isola dei famosi, offerto da Adventures 360°. La buona riuscita dell’evento, ha ripagato l’organizzatore Fabrizio Russo di Calypso Adventure, del grosso impegno richiesto per organizzare e gestire al meglio questa iniziativa divenuta ormai un classico di fine stagione della Riviera del San Bartolo che ha dato l’arrivederci alla prossima edizione.

l. d.