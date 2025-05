Canoa e kayak. Massarosa con 14 ori. Bene anche il Versilia

Ottimi risultati per le società versiliesi nelle gare del campionato toscano di canoa e kayak (velocità, sulle distanze di 200 e 500 metri) svoltesi nelle acque dell’Arno a Firenze. Questa la classifica al termine di una giornata ricca: 1ª classificata la Canottieri Comunali Firenze con 15 medaglie d’oro; 2ª il Circolo Canoa Kayak Massarosa con 14 ori; 3ª l’Unione Canottieri Livornesi (8); 4ª la Canottieri Arno Pisa (7); quinte a pari merito Canoa Club Livorno e Canoa Kayak Versilia (3); chiude la classifica Canottieri San Miniato (2). Per il Canoa Kayak Versilia questi i risultati migliori: nella categoria K1 Allievi B maschile (classe 2013), gara 200 metri, medaglia d’oro per Giosuè Pezzini, che ripete il successo anche sulla distanza dei 2000 metri; nel K1 Dir. A maschile 500 metri oro per Gabriele Pezzini; nel K1 Master H maschile (nati 1955 e antecedenti) oro per Alessandro Nigrisoli. Nel K1 ragazzi (2009 e 2010) argento per Alberto Magnani. Molto più lungo l’elenco dei premiati del Massarosa. Nella categoria K2 200 m, categoria Allievi B, oro per l’equipaggio composto da Diego Gemignani e Pedro Pastorio che si sono ripetuti anche sui 2000 metri dove hanno vinto con notevole distacco. Sempre negli Allievi B 200 m. Gemignani ha fatto il bis dorato. Oro per il K4 misto nei 200 per l’equipaggio con Giorgia Marchetti, Francesco Gemignani, Damiano Benedetti e Amelie Bianchi. Nelle Cadette A (2012) due bronzi sia nel K1 m. 200 che nel K1 m. 2000 e un oro nella C1 (voga alla Canadese, in ginocchio con pagaia a pala singola) per Chiara Martinelli. Oro per le Cadette B sia nella gara corta che nella lunga: equipaggio composto dalla Marchetti e la Bianchi. Vittorie scontate poi per i campioni italiani di specialità Stefano Silicani, Dharma Martinelli e Gabriele Lovi nelle gare di voga alla canadese. Oro per la Martinelli sia nella categoria C1 junior femminile m. 500 che nella C2 junior mista in coppia con Lovi, che ha primeggiato pure nell’individuale C1 Junior. Infine oro per l’equipaggio cadetti B maschile m. 2000 composto da Damiano Benedetti e Francesco Gemignani.