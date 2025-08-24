Canoa. Giacomo Cinti sesto in semifinale. Il comacchiese lontano dal podio

Giacomo Cinti si qualifica sesto e non accede alla finalissima per le medaglie nel K1. A Milano prosegue il ‘CF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025’ in programma fino a domani sulle acque dell’Idroscalo.

Nella mattinata di ieri in gara l’atleta comacchiese nella semifinale 3. I primi tre classificati accedevano alla finalissima per l’assegnazione delle medaglie, in programma oggi alle 10.40. Invece, gli atleti che si sono piazzati tra la quarta e sesta posizione parteciperanno alla finale B alle 9.05, mentre dalla settima alla nona alla finale C alle 9. Il dettaglio della gara di semifinale del K1 maschile sulla distanza dei 500 metri, ha visto l’atleta azzurro Giacomo Cinti chiudere al sesto posto, sfuma così l’obbiettivo arrivare almeno al finale A e cercare di concorrere per un’eventuale medaglia.

La semifinale 3 è stata vinta dallo spagnolo Alex Graneri. Dispiacere, quindi, per l’atleta comacchiese del Canoa Club locale, che sarà impegnato sempre oggi nella finale B alle 9.05 e partirà in corsia numero 9. Si tratterà comunque di un’opportunità per ottenere una buona prestazione individuale nell’ultima giornata di chiusura del mondiale.

