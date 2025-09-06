Canoa. Inarrestabile Zironi. Dominio agli Assoluti

Una Lucrezia Zironi inarrestabile, prima di concedersi qualche giorno di meritatissima vacanza dopo un’estate lunga e ricca di soddisfazioni, è tornata sul ‘luogo del delitto’, il bacino dell’Idroscalo di Milano dove due settimane fa aveva gareggiato ai Mondiali, giungendo settima nella finale del K1 500, e ha sbaragliato la concorrenza su quasi tutte le distanze agli Assoluti Italiani che hanno chiuso una stagione davvero di quelle da ricorda.

Zironi ha vinto l’oro nel K1 1000, in una gara che ha condotto senza problemi dall’inizio fino alla conclusione, l’oro nel K1 500, specialità regina, l’oro nel K4 femminile, specialità nella quale si esibisce meno spesso, e infine l’argento nel K1 200 metri.

Si tratta di altre quattro medaglie che certificano la sua costante supremazia un po’ su tutte le distanze a livello italiano e che sono una piccola ciliegina sulla torta di una stagione che le ha regalato la sua prima Finale mondiale, ma anche tre medaglie, un oro, un argento e un bronzo, ai Mondiali Under 23 che si sono disputati in Portogallo.

La stagione 2026 di Lucrezia Zironi avrà altri grandi obiettivi che sono stati sicuramente già fissati, anche se quella più importante sarà la stagione 2027, perché ai Mondiali ci si giocheranno le carte di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. È ovviamente questo il vero grande obiettivo per l’atleta nata e cresciuta ai Laghi Curiel che tra tre anni sarà giunta a piena maturazione atletica e tecnica.

