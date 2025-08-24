CANOA KAYAK. Zironi, settimo posto che luccica. Oggi finale B: "Stanca e contenta»

Come esordio al Mondiale dei grandi davvero niente male, per Lucrezia Zironi. Un settimo posto assoluto nella finale del K1 500, specialità olimpica che potrà vederla protagonista fra tre anni a Los Angeles, dopo le medaglie Mondiali Under 23 in primavera e adesso questa irruzione tra i grandi già con una finale A tra le migliori del globo. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha fermato il cronometro in 1:52.11, nella finale vinta dalla polacca Anna Pulawska (1:49.30), davanti all’australiana Natalia Drobot (1:49.73) e all’ungherese Zsoka Csikos (1:49.84). E poco importa se nella mattinata la semifinale del K1 200 non era andata come Lucrezia sperava, relegandola alla finale B che disputerà oggi a conclusione di questo suo primo Campionato del Mondo tra i grandi. "Sono stanca ma molto contenta della mia finale, mi sono divertita dall’inizio alla fine – sono state le parole della Zironi appena conclusa la sua fatica nella finalissima di ieri pomeriggio –. Nella prima parte ho cercato di conservare un po’ di energie per la seconda metà, dove sono riuscita a recuperare un po’ di terreno. La finale B sui 200? Darò il massimo come sempre e la userò per migliorarmi nella prima parte". Nel programma della giornata conclusiva della rassegna iridata all’Idroscalo di Milano, la finale B di Zironi è calendariata per le ore 9:40. Poi per la campionessa modenese un po’ di meritato riposo prima di riprendere allenamenti e fatiche internazionali.

a.t.