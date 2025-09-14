Canoa. Marta Bertoncelli da applausi. Ora l’appuntamento coi mondiali

Una Marta Bertoncelli da applausi, che insieme a Elena Borghi si prepara per i mondiali in Australia. Nell’ultima tappa della Coppa del Mondo svoltasi nello scorso fine settimana Eiskanal di Augsburg, in Germania, protagonista l’atleta ferrarese. Un fine settimana che ha segnato la chiusura dell’intensa stagione post olimpica dell’acqua mossa, primo passo del nuovo percorso verso Los Angeles 2028. Marta Bertoncelli, grazie al quarto tempo nella finale del C1 donne (121.98), è riuscita a conquistare il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. SI considera che prima dell’ultima gara era ottava con 131 punti, rimando pienamente in lotta per un piazzamento di prestigio che è arrivato risalendo cinque posizioni e salendo sul podio. Nulla da fare per Elena Borghi, che si è fermata alla semifinale. La stagione si concluderà con i Campionati Mondiali Senior a Penrith, in Australia. A tal proposito nella giornata di ieri la squadra italiana della canoa slalom si è imbarcata all’aeroporto di Milano Malpensa, in direzione Sydney, dove disputeranno i Campionati Mondiali della disciplina in programma dal 29 settembre al 4 ottobre. Tra i convocati del direttore tecnico della nazionale azzurra Daniele Molmenti, tra le donne della canadese, convocate le due ferraresi Marta Bertoncelli ed Elena Borghi entrambe del CC Carabinieri.

Mario Tosatti