Canoa Polo. Ai World Games in Cina, azzurre quarte con la Mazzanti

Veronica Mazzanti, volto noto del Canoa Club Ferrara Polo, non è soltanto l’allenatrice – insieme a Ginevra Cavallari – della squadra appena promossa in serie A1 e della seconda squadra in sere B del club estense, ma anche un’atleta di livello internazionale che continua a portare alto il nome della società e della città di Ferrara in tutto il mondo.

Dopo aver conquistato nel 2024 la medaglia d’argento ai Mondiali di Deqing (Cina) con la nazionale italiana femminile, Veronica si è ritrovata nuovamente protagonista nel palcoscenico più prestigioso: i World Games 2025, sempre in Cina a Chengdu. Un traguardo che la nazionale azzurra si è guadagnata proprio grazie al podio iridato dello scorso anno.

L’Italia chiude quarta ai World Games di Chengdu, il cammino delle azzurre ai World Games è iniziato con una vittoria sofferta ma meritata contro la Spagna (2-1). La seconda sfida, contro l’Olanda, ha visto le italiane cedere 3-0, mentre nella giornata successiva le ragazze hanno strappato un prezioso pareggio per 2-2 con la Danimarca. Nei quarti di finale l’Italia ha travolto l’Iran 5-2, accedendo così alla semifinale.

Qui una Germania in grande forma ha imposto il proprio ritmo vincendo 5-1. Infine, nella finale per il bronzo, l’Olanda ha avuto la meglio con un netto 9-2, condannando le azzurre a un comunque onorevole quarto posto. Un risultato che conferma l’Italia tra le potenze mondiali della canoa polo, capace di lottare ad armi pari con le migliori squadre internazionali. Protagonista del torneo è stata ancora una volta Francesca Ciancio, trascinatrice delle azzurre, ma anche l’esperienza e la solidità di Veronica Mazzanti hanno contribuito a rendere competitiva la selezione.

Il Canoa Club Ferrara, grazie alla presenza di figure come Veronica Mazzanti, si conferma un punto di riferimento nazionale per la crescita e la valorizzazione delle atlete italiane. La doppia veste di Veronica – atleta azzurra e allenatrice a Ferrara – rappresenta un patrimonio sportivo e umano per la comunità e un esempio di dedizione per le nuove generazioni che si avvicinano alla disciplina.