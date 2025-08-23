Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Canoa Polo. Ai World Games in Cina, azzurre quarte con la Mazzanti

Canoa Polo. Ai World Games in Cina, azzurre quarte con la Mazzanti

La doppia veste di Veronica – atleta azzurra e allenatrice a Ferrara – rappresenta un patrimonio sportivo e umano per il club

di STEFANO MANFREDINI
23 agosto 2025
La spedizione cinese, con Veronica Mazzanti, si è fermata ad un passo dal podio

La spedizione cinese, con Veronica Mazzanti, si è fermata ad un passo dal podio

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Veronica Mazzanti, volto noto del Canoa Club Ferrara Polo, non è soltanto l’allenatrice – insieme a Ginevra Cavallari – della squadra appena promossa in serie A1 e della seconda squadra in sere B del club estense, ma anche un’atleta di livello internazionale che continua a portare alto il nome della società e della città di Ferrara in tutto il mondo.

Dopo aver conquistato nel 2024 la medaglia d’argento ai Mondiali di Deqing (Cina) con la nazionale italiana femminile, Veronica si è ritrovata nuovamente protagonista nel palcoscenico più prestigioso: i World Games 2025, sempre in Cina a Chengdu. Un traguardo che la nazionale azzurra si è guadagnata proprio grazie al podio iridato dello scorso anno.

L’Italia chiude quarta ai World Games di Chengdu, il cammino delle azzurre ai World Games è iniziato con una vittoria sofferta ma meritata contro la Spagna (2-1). La seconda sfida, contro l’Olanda, ha visto le italiane cedere 3-0, mentre nella giornata successiva le ragazze hanno strappato un prezioso pareggio per 2-2 con la Danimarca. Nei quarti di finale l’Italia ha travolto l’Iran 5-2, accedendo così alla semifinale.

Qui una Germania in grande forma ha imposto il proprio ritmo vincendo 5-1. Infine, nella finale per il bronzo, l’Olanda ha avuto la meglio con un netto 9-2, condannando le azzurre a un comunque onorevole quarto posto. Un risultato che conferma l’Italia tra le potenze mondiali della canoa polo, capace di lottare ad armi pari con le migliori squadre internazionali. Protagonista del torneo è stata ancora una volta Francesca Ciancio, trascinatrice delle azzurre, ma anche l’esperienza e la solidità di Veronica Mazzanti hanno contribuito a rendere competitiva la selezione.

Il Canoa Club Ferrara, grazie alla presenza di figure come Veronica Mazzanti, si conferma un punto di riferimento nazionale per la crescita e la valorizzazione delle atlete italiane. La doppia veste di Veronica – atleta azzurra e allenatrice a Ferrara – rappresenta un patrimonio sportivo e umano per la comunità e un esempio di dedizione per le nuove generazioni che si avvicinano alla disciplina.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su