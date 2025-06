Canoa Polo, evento riuscito anche dal punto di vista organizzativo. Successo a Vigarano col torneo di A1

Un fine settimana da incorniciare quello appena trascorso all’Oasi di Vigarano Pieve, sede del Canoa Club Ferrara, che ha ospitato la seconda giornata del Campionato Italiano di Canoa Polo Serie A1 maschile e Under 14. L’evento si è rivelato un vero e proprio spettacolo, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, confermando l’Oasi come una delle location più affascinanti e funzionali per questo sport. Il torneo ha visto la partecipazione di nove società provenienti da tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna, passando per Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

A fine giornata, la classifica provvisoria vede in testa l’Outdoor Portofino con 23 punti, seguita a ruota dalla Canottieri Ichnusa a 22. Terzo posto a pari merito per Borgata Marina Lerici e Kayak Club Arenzano, entrambe a quota 20. Grande entusiasmo anche per il campionato U14, dove si è assistito a incontri avvincenti e combattuti. Dopo la seconda giornata, tre squadre si contendono la vetta della classifica a pari punti, dimostrando quanto il movimento giovanile stia crescendo in maniera esponenziale.

Tra i protagonisti assoluti del torneo, spicca il nome di Pozzati Thomas, giovane atleta del Canoa Club Ferrara che milita nel Kayak Club Arenzano U14. Con 24 reti messe a segno, Thomas è attualmente il capocannoniere della categoria, segno tangibile di un talento in continua ascesa. Dietro il successo del torneo c’è il lavoro instancabile di allenatori e atleti. Un plauso speciale va alle coach Veronica Mazzanti e Ginevra Cavallari, affiancate da Piero Pizzo, che oltre ad allenare le squadre ferraresi impegnate nel campionato di Serie B, hanno saputo orchestrare un’organizzazione impeccabile.