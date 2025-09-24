Canoa Polo. Ferrara quinta al Trofeo Ponterosso. Brave anche le tre azzurre a Rovigo

Il Canoa Club Ferrara ha risposto presente con l’intera sezione polo alla 13ª edizione del Trofeo Ponterosso, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario europeo di canoa polo, riconosciuto ufficialmente dalla ICF – Federazione Internazionale di Canoa Kayak come tappa del circuito internazionale 2025. Organizzato dal Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” Asd, quest’anno il torneo ha avuto un valore speciale: la società triestina festeggia infatti il suo centenario. Il livello è stato altissimo, con 26 squadre iscritte a numero chiuso e la partecipazione di club provenienti da sei nazioni europee (Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Austria).

La squadra ferrarese ha esordito con il piede giusto in Divisione 1, regolando con decisione gli austriaci all’esordio. Il cammino si è poi complicato con la sconfitta per 3-6 contro il Canoa Club Arenzano, destinato a vincere il trofeo, e con un ulteriore stop contro il forte team di Praga. La domenica è arrivata una bella reazione con il successo sul Canoa Club Roma e una combattuta sconfitta contro la Borgata Lerici. Risultati che hanno portato i ferraresi alla finale per il 5°-6° posto, vinta con grande carattere contro la Canottieri Ichnusa (6-5). Un piazzamento che testimonia la crescita e la solidità del gruppo, composto da Lenzi, Racovit, Koco, Breveglieri, Ged, Pizzo, Cavallini, Sitta, Persona.

Capitolo a parte per le tre atlete ferraresi Veronica Mazzanti, Sara Bianchini e Elisa Foddis, reduci dagli Europei con la Nazionale Italiana. Inserite nella formazione delle Canoe Rovigo in Divisione 2, hanno dominato il torneo dal primo all’ultimo match, dimostrando un livello tecnico e atletico superiore sia alle altre squadre femminili sia alle compagini europee di Serie B. Un percorso netto, culminato nella finale contro il Cus Milano, travolto 7-2. Un successo che conferma il valore del trio ferrarese, atteso ora a una sfida di altissimo profilo.

Il prossimo weekend le ragazze saranno impegnate a Kaniów (Polonia) per la Coppa dei Campioni, riservata alle squadre prime e seconde nei rispettivi campionati nazionali, con in palio il titolo di Campione Europeo per club.