Canoa. Quarta tappa di Coppa del Mondo: Borghi e Bertoncelli gareggiano in Slovenia

Impegno internazionale per Bertoncelli e Borghi, mentre Cinti è alla caccia di un alloro. Dopo alcune settimane libere da impegni internazionali, la canoa slalom torna protagonista del calendario con la quarta tappa di Coppa del Mondo. A partire dalla giornata di ieri fino a domenica, 184 atleti, in rappresentanza di 32 nazioni, faranno tappa a Tacen (Slovenia) per il penultimo appuntamento del circuito, a un mese dai Campionati Mondiali in programma a Penrith (Australia) dal 29 settembre al 4 ottobre. Tra gli atleti azzurri, convocati dal direttore tecnico Daniele Molmenti, anche le due atlete ferraresi nella categoria C1 donne Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, entrambe in forza al Carabinieri. Il tutto in prospettiva degli impegni mondiali. Nel programma domenicale, invece, il focus sarà sul kayak cross, la disciplina più giovane e spettacolare del programma olimpico. Il calendario internazionale della canoa slalom proseguirà con la tappa di Coppa del Mondo in programma ad Augsburg (Germania) dal 4 al 7 settembre. La stagione si concluderà con i Campionati Mondiali Senior a Penrith, in Australia. Un obiettivo, questo, a cui puntano le due ferraresi Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Nella giornata odierna in gara il comacchiese Giacomo Cinti sarà nella categoria K1 500, batterie dalle 8 del mattino e le finali a partire dalle 14.30 e fino alle 18. Nella giornata di domenica, invece, Cinti sarà in gara nel K1 200, dalle 8 il via alle batterie per poi dare spazio alle semifinali e alle spettacolari finali, dalle 14 alle 16.40.

Mario Tosatti