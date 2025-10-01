Canoa, sono in corso i mondiali in Australia. Domani l’ultimo atto. Bertoncelli e Borghi in semifinale

Bertoncelli e Borghi in semifinale mondiale. Dopo l’appuntamento olimpico di Parigi 2024, il gotha della canoa slalom e del kayak cross torna in acqua per l’evento clou della stagione post-olimpica. A partire da lunedì scorso fino al 4 ottobre il Whitewater Stadium di Penrith in Australia, impianto olimpico dei Giochi di Sydney 2000, ospiterà complessivamente oltre 230 atleti provenienti da 41 nazioni per i Campionati del Mondo 2025, che assegneranno i 12 titoli iridati in palio. Il direttore tecnico Daniele Molmenti, accompagnato dallo staff tecnico federale composto da Pierpaolo Ferrazzi, Nicola Micozzi, Stefano Cipressi ed il tecnico societario Roberto Colazingari, ha convocato nove azzurri, sei uomini e tre donne. Tra quest’ultime anche le due atlete ferraresi Marta Bertoncelli e Elena Borghi, divenute ormai il riferimento nazionale della specialità al femminile della canadese singola. Nella notte italiana, tra lunedì e martedì, sono scesi in acqua Bertoncelli e Borghi, obbiettivo di questa prima personale prova era la qualificazione alla fase successiva. Nel dettaglio e cronaca del C1 femminile l’Italia è riuscita a qualificare alle semifinali entrambe le atlete presenti. Marta Bertoncelli avanza con il ventesimo tempo in 107.72, mentre Elena Borghi ottiene il ventisettesimo crono con una prova da 108.41. Una gara che è servita alle due atlete ferraresi per ‘saggiare’ le acque mosse australiane. Il prossimo appuntamento è in programma domani con una giornata dedicata interamente alle gare della canadese con l’assegnazione delle medaglie. Le gare delle semifinali femminile C1 saranno alle 3.38 ora italiana, dove Bertoncelli e Borghi cercheranno di assicurarsi un posto in finale, questa si terrà nella stessa giornata a partire dalle 7.17 sempre ora italiana.