Canottaggio

Nonostante il terremoto che ha colpito l’area nei giorni precedenti, la Canottieri San Miniato non ha rinunciato a partecipare ai Play the Game, svolte al Circolo Canottieri ilva bagnoli a Pozzuoli, in tre giorni di gare intense che hanno visto gli atleti toscani distinguersi sia in barca che nel settore rowing, conquistando numerosi piazzamenti di prestigio. A inaugurare la serie di successi è stata Giulia Campigli, che dopo un’ottima fase di qualificazione ha trionfato nella sua finale aggiudicandosi il primo posto. Grande prova anche per il più giovane della squadra Pietro Panichi, che ha ottenuto la sua prima finale assoluta e ha chiuso con un eccellente secondo posto. Buona anche la prestazione del rappresentante degli atleti Simone Marchiori, che ha lottato fino alla fine conquistando il quarto posto in finale, mentre Lorenzo Vannucci, dopo una solida qualificazione, ha affrontato la finale assoluta, chiudendo al secondo posto e confermando il suo talento. Tuttavia non ci solo stati solo successi in acqua, ma anche soddisfazioni nel settore rowing con Mauro Bartoli, Pietro Panichi, Giulia Campigli, Simone Marchiori e Lorenzo Vannucci. La Canottieri San Miniato si è fatta valere anche nella staffetta con Simone Marchiori, Lorenzo Vannucci, Francesco Regoli, Matilde Masini, Pietro Panichi e Giulia Campigli e nonostante un infortunio, Fabio Rocco non ha voluto far mancare il suo supporto alla squadra.