Canottaggio alla Standiana. In acqua atleti paralimpici

Il 5 e 6 luglio, alla Standiana, sono in programma gli Assoluti 2025 promossi dalla Federazione italiana di canottaggio. La Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir), in seguito a un protocollo d’intesa con la Fic, sarà presente con i propri atleti che gareggeranno nella categoria riservata ai rematori con disabilità intellettiva e relazionale. L’unicità dell’accordo tra le due federazioni consente agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale di partecipare ad attività remiere organizzate dalla Fic, integrandosi nel contesto del canottaggio e garantendo la loro corretta inclusione e partecipazione.

Le altre categorie in gara nella ‘due giorni’ ravennate saranno Junior, U23, Senior e Master. Le gare si svolgeranno sulla distanza dei 2.000 metri. Il campionato italiano rappresenta una prova di avvicinamento ai Campionati del mondo in programma a Torino nel mese di ottobre. Il selezionatore della nazionale italiana della Fisdir, Giuseppe Del Gaudio, a fine luglio terrà uno stage organizzato dalla Fic per scegliere gli azzurri da portare ai Mondiali.

Le società affiliate alla Fisdir che prenderanno parte agli Assoluti di Ravenna rappresentano gran parte dello Stivale: Telimar Palermo, Cus Palermo, Irno Salerno, Accademia del remo Napoli, Cus Bari Vvff Maggi Ancona, Can Firenze, Vvff Tomei Livorno, Cus Torino, Armida Torino, Can Corgeno, Can Arolo e Can Menaggio. Tra gli atleti di punta del movimento è confermata la partecipazione di Marta Piccininno della Irno Salerno mentre tra gli uomini figura Francesco di Donato dell’Accademia del remo di Napoli, che vanta 3 partecipazioni ai Global games con 5 ori all’attivo.

Il ct Fisdir, Giuseppe del Gaudio: "Gli Assoluti di Ravenna e i Mondiali di Torino sono tappe di avvicinamento al nostro vero obiettivo. L’intenzione è quella di riuscire a portare più atleti possibile ai Global games nel 2027. Il presidente della Fisdir, Francesco Ambrosio: "Puntiamo molto sulle gare di Ravenna per capire a che punto è la preparazione dei nostri atleti in vista dei Mondiali".