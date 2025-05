Canottaggio. Bronzo da sogno per Palacio Cano

Debutto da sogno per il ravennate Emanuele Palacio Cano, atleta della Canottieri Ravenna, che ha conquistato la medaglia di bronzo nel quattro di coppia ai Campionati Europei di Canottaggio Under 19, disputatisi nel bacino di Kruszwica in Polonia lo scorso fine settimana, nella sua prima gara con la nazionale. Il giovane ravennate, classe 2005, ha occupato il terzo carrello dell’imbarcazione azzurra contribuendo in maniera determinante alla performance dell’equipaggio italiano, composto anche da Elia Bressan (Canoa San Giorgio) al capovoga, Elio Colombrino (Ospedalieri Treviso) e Leonardo Bellomo (CUS Bari). La formazione ha chiuso la finale con il tempo di 05’47,62, alle spalle della Polonia (05’45,51) e della Svizzera (05’47.17). La gara è stata combattuta. "Siamo estremamente fieri di Emanuele – commenta Claudio Miccoli, presidente della Canottieri Ravenna – perché il suo successo agli Europei è il frutto di tanto lavoro e sacrificio. È l’ennesima conferma che a Ravenna possiamo formare atleti di livello internazionale. Speriamo che questo risultato sia di ispirazione per tanti altri ragazzi che si avvicinano al nostro sport".