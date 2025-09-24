Acquista il giornale
Canottaggio. Canottieri Firenze chiude la stagione in bellezza

La stagione agonistica remiera si avvia ai titoli di coda con un grande finale. Il lago di Pusiano, a Eupilio...

di DOMENICO FRANCO MORABITO
24 settembre 2025
Il ‘quattro’ biancorosso

La stagione agonistica remiera si avvia ai titoli di coda con un grande finale. Il lago di Pusiano, a Eupilio (Como), ha ospitato i campionati italiani di società che si sono svolti parallelamente al Meeting nazionale per Allievi, Cadetti e Master e alle gare del Trofeo delle regioni per un totale di oltre duemila atleti in rappresentanza di 112 società e di 11 Comitati regionali. La Canottieri Firenze, da sempre ai vertici in Italia soprattutto (ma non solo) con i giovani, è salita ancora una volta ripetutamente sul podio. Nei campionati di società col secondo posto del ‘quattro con’ under 18 maschile di Andrea Pellegrino, Giovanni Fineschi, Lapo Baldi, Dario Zanobini e Filippo Jonnais al timone, preceduto dai cugini della Canottieri Limite; e quello femminile di Ginevra De Lucia, Carolina Ceseri, Giada Bargellini, Bianca Nocentini e Roy Rabah (timoniere); e il terzo di Tancredi Mancuso nel singolo. Risultati di grandi prospettive sono arrivati pure dal Meeting con le numerose medaglie biancorosse collezionate, fra cui quelle d’oro dei due doppi con Indolfi-Marchetiello e Piras-Pacchi - questi ultimi a segno anche sul quattro di coppia insieme a Innocenti e Urbano - e l’altro quadruplo formato da Jonnais, Diflorio, Poetrek e Spedaliere.

Nel Trofeo delle regioni, infine, da segnalare il successo del quattro senza con la fiorentina Valentina De Napoli in barca con Angelica Gemmi (Pontedera), Gaia Cancellieri (Billi Pisa), e Vittoria Ancillotti (Limite). Il circolo del Ponte Vecchio la cui area tecnica è guidata da Luigi De Lucia, sta ripartendo intanto con i corsi di avviamento per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. Sono previste due fasi: la prima sino al 30 gennaio 2026, la seconda dal 2 febbraio al 29 maggio; i corsi si svolgono da uno a tre giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, in tre fasce orarie a scelta: 14.30-15.45, 15.50-17.05, 17.10-18.25. Per informazioni e iscrizioni: 393.8908081, [email protected].

f. m.

© Riproduzione riservata

