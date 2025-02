Canottaggio. Canottieri Limite: incetta di medaglie. Sei premi totali, due per metallo

Sei medaglie complessive, due per ogni metallo, è il bottino della Canottieri Limite alla 42esima edizione della gara di fondo “D’Inverno sul Po“, andata in scena a Torino nell’ultimo fine settimana con 3800 atleti italiani ai nastri di partenza. I due ori sono stati conquistati dal due senza Under 17 di Rebecca Lensi ed Emma Luchetti e da Giulia Faggioli, Vittoria Ancillotti e Marta Lensi con l’otto Cadetti della rappresentativa toscana. Le stesse Lensi e Luchetti, sempre con l’equipaggio Otto del Comitato Regionale Toscana si sono poi messe al collo anche l’argento, così come ha fatto Cesare Borlenghi nell’Otto Under 19 misto sempre con Sampierdarena. Infine, a salire sul terzo gradino del podio sono stati il Due senza maschile Under 17 formato da Mattia Carboncini e Matteo L’Ala e lo stesso armo della categoria Under 19 con il limitese Cesare Borlengi in coppia con Roberto Strazzulla di Sampierdarena.

Una conferma importante quindi per Borlenghi, che in questa stagione sogna la maglia azzurra. Inoltre, molto vicino al podio è arrivato anche l’Otto societario Under 17 di Mattia Carboncini, Stefano Della Rosa, Alessandro La Rosa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Fabrizio Rossi, Samuele Sartiani, Matteo L’Ala e la timoniere Ginevra Marconcini, che pur essendosi piazzato quinto ha accusato un ritardo di meno di due secondi dalla terza piazza. Per quanto riguarda gli altri risultati buona prova anche per l’Otto con misto Senior maschile di Ceccanti, Tommaso Laganà, Edoardo De Vito e Leonardo Sostegni, nella loro prima gara nella massima categoria, che ha chiuso sesto. Settimo posto invece sia per l’Otto con Under 17 misto delle sorelle Alessia e Irene Coresti, anche loro appena entrate in questa categoria, che per il Quattro con Cadetti maschile di Alessandro Arfaioli, Luca Cassettari, Duccio Cianti e Andrea Pelella.

Con la “D’inverno sul Po“, gara disputata sui seimila metri, si è chiusa ufficialmente la stagione invernale, contraddistinta dalle regate di Gran Fondo, e ora spazio alla stagione estiva, con le competizioni sui duemila metri.