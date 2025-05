Canottaggio. Cesare Borlenghi è vice campione europeo

È ufficialmente cominciata la stagione internazionale per il canottaggio italiano, ed anche quest’anno la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni - Tinghi Motors è stata presente con uno dei suoi atleti. Non certo nuova a lanciare giovani talenti nel mondo dello sport ‘che conta’, l’ultimo prodotto del vivaio è Cesare Borlenghi, che ha iniziato la sua attività tra le fila dell’associazione limitese ed è passato solo da poche settimane in forza alla Canottieri Sampierdarenesi. L’atleta formatosi in riva all’Arno si era qualificato per i Campionati Europei Under 19 con la maglia bianco azzurra lo scorso 5 aprile insieme al compagno Roberto Strazzulla e, sulle acque di Kruszwika in Polonia, ha tolto l’ennesima soddisfazione alla squadra limitese che lo ha lanciato, raccogliendo un ottimo risultato: Borlenghi si è infatti laureato vice campione europeo sul Quattro senza della Nazionale Italiana under 19, in team con i compagni Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi e Lodovico Treccani, dopo una gara difficile che è stata anche rimandata a causa di alcuni problemi tecnici dell’equipaggio. Sulla linea d’arrivo ha avuto la meglio l’equipaggio rumeno, arcigno avversario nonché favorito per la vittoria finale, mentre sul gradino più basso del podio ha chiuso la Francia, seguita a ruota da Irlanda, Repubblica Ceca e Polonia che hanno chiuso la graduatoria.

Borlenghi ha poi commentato la prestazione messa in scena nelle acque polacche: "Abbiamo cercato di partire meglio di ieri, quando avevamo registrato qualche intoppo nella direzione – ha dichiarato a margine della gara –. Abbiamo tenuto un passo gara forte e sostenuto, prima di una buona chiusura che ci è valsa l’argento". Terminata questa parentesi europea riprenderanno immediatamente gli allenamenti, con Borlenghi che punterà la convocazione per la rosa che prenderà parte ai Mondiali Under 19 che si terranno in Lituania dal 6 al 10 agosto, altra notevole vetrina per i giovani atleti del domani.