Canottaggio. Cinquina del Cus ai nazionali universitari

E’ di cinque medaglie il bottino del Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari di canottaggio, canoa e kayak disputati nel bacino remiero federale di Sabaudia (Latina). A dispetto di un livello tecnico generale molto alto, con la presenza di diversi campioni del mondo di specialità, atleti recenti protagonisti ai mondiali e medagliati alle ultime universiadi, gli atleti rappresentanti l’Ateneo ferrarese - guidati dalla direttrice generale Cinzia Garbellini - si sono ottimamente comportati confermando la validità dei settori con remo e pagaia.

Quattro medaglie sono arrivate dal canottaggio. Nella giornata di sabato nelle gare sui 500 metri, il 4 senza maschile di Kushnir, Venturi, Gilli e Rossetti ha conquistato una splendida medaglia d’argento, imitato poco dopo dal due senza femminile di Degli Uberti-Spiazzi, che ha chiuso al terzo posto.

Nonostante le difficoltà trovate per pioggia e vento forte, la domenica di gare ha portato altre due medaglie sulla distanza classica dei 2000 metri. Il 4 con senior maschile Kushnir, Venturi, Gilli, Rossetti timoniere Degli Uberti ha chiuso la gara al terzo posto, mentre il due senza femminile di Degli Uberti-Spiazzi ha conquistato un splendida medaglia di argento.

Il settore canoa-kayak, alla prima partecipazione ai Nazionali universitari, ha conquistato una brillante medaglia di bronzo nel K2 femminile con Iannello–Celtini sui 200 metri, regalando così al Cus Ferrara la prima medaglia ufficiale.

Buone prestazioni anche per il K2 femminile composto da Elena Celtini e Beatrice Iannello, che nei 500 metri hanno sfiorato la medaglia, chiudendo quarte. Gli equipaggi misti Iannello-Rizzi e Rossi-Celtini si sono piazzati rispettivamente ottavi e settimi nella finale dei 500m.

Poi, come detto, a coronare la spedizione il K2 femminile di Iannello–Celtini che sui 200 metri è salito sul podio legittimando la soddisfazione generale del settore pagaia per prestazioni e posizioni conquistate ai primi Cnu sotto l’egida del Cus Ferrara.