Canottaggio giovanile. Un argento e 2 bronzi. Limite sempre al top

La Canottieri Limite sale tre volte sul podio al Campionato Italiano di Gran Fondo, andato in scena a San Giorgio Nogaro in Friuli Venezia Giulia. Dopo l’oro conquistato lo scorso mese a Pisa, continua quindi il trend positivo della società in riva all’Arno sui percorsi di sei mila metri. In terra friulana sono state tre le medaglie che i portacolori biancazzurri si sono messi al collo. Il risultato più prestigioso lo ha portato a casa il due senza Pesi Leggeri formato da Edoardo De Vito e Dario Biondi, che si sono messi al collo una splendida medaglia d’argento. Il duo limitese si è arreso soltanto al forte armo di Gavirate, arrivato sul traguardo con oltre un minuto di vantaggio. I due lo scorso giugno si erano già resi protagonisti di un ottimo terzo posto al Campionato Under 23.

Due invece i bronzi conquistati. Il primo è arrivato grazie al due senza Under 19 composto da Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà, che hanno chiuso la propria finale a 54 secondi dall’equipaggio vincitore, ancora una volta quello di Gavirate e a 32 secondi dal secondo posto di Arolo Sc. Podio che va quindi ad aggiungersi alla collezione dei tanti risultati straordinari ottenuti quest’anno da questa coppia.

A concludere la spedizione limitese è stato il Campione del Mondo Ernesto Rabatti, che nella specialità del singolo Pesi Leggeri è arrivato al terzo posto, al termine di una finale molto combattuta contro di alto livello. A vincere ancora una volta è stato un atleta del Gavirate, con il tempo di 23’22’’30, davanti al canottiere del Tirrenia Tod, distanziato di 37 secondi. Poi ecco la terza piazza di Rabatti, lontanto appena 27 secondi dall’argento, che si è giocato la medaglia di bronzo in volata con Biasibetti del Padova Sc, preceduto di appena 11 secondi. Da registrare, infine, anche il 22° posto di Niccolò Bigalli nella specialità singolo Under 19.

Si.Ci.