Canottaggio. Gli atleti della Canottieri Limite trionfatori ai Campionati Nazionali Univesitari di Sabaudia

Con i colori della Canottieri Limite o con quelli della propria Università non fa differenza. Gli atleti della società più antica d’Italia non smettono di fare incetta di medaglie. L’ultima impresa è riuscita a Leonardo Sostegni e Edoardo De Vito che, insieme ad altri due compagni ex atleti della Canottieri Limite, Dario Iacopini e Alessandro Bernardini, si sono aggiudicati l’oro ai Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio 2025, andati in scena sul lago di Paola a Sabaudia.

Una vittoria colta nello sprint sui 500 metri a bordo del Quattro senza Senior A del Cus Pisa, il Centro Universitario Sportivo dell’Università di Pisa dove i ragazzi sono iscritti. Tutti e quattro hanno poi ottenuto anche un argento nella gara a staffetta, trovando posto sull’ammiraglia Otto.

Gli stessi Edoardo De Vito e Leonardo Sostegni hanno poi completato l’opera conquistando altre due medaglie sul Due Senza: la prima con il secondo posto sui 2.000 metri a più di sei secondi dal Cus Insubria e al terzo sui 500 metri, lontani appena 1’’46 secondi dalla piazza d’onore e poco più di due dal gradino più alto del podio.

Grazie anche ai risultati della coppia di Limite, il Cus Pisa ha chiuso così al sesto posto generale (quarto nel canottaggio) sui 19 Centri Universitari Sportivi ai nastri di partenza, che hanno portato in acqua ben 200 studenti-atleti.