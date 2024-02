Canottaggio. La Coppa Lysistrata parla fiorentino con Pellegrino-Paoli

La Coppa Lysistrata in otto yole che, a partire dal 1909, si disputa ogni anno a Napoli sulle acque antistanti il lungomare Caracciolo è la regata più antica d’Italia - seconda solo alla Coppa del Re d’Inghilterra - alla quale sono invitati a partecipare i migliori vogatori italiani per i quali la vittoria rappresenta da sempre un fiore all’occhiello. Quella di quest’anno è stata l’edizione più numerosa, con 56 equipaggi per un totale di 365 vogatori, dei quali 107 donne.

Il successo è andato al Circolo Remo e Vela Italia – composto da atleti di tutte le categorie – che, per completare l’equipaggio, conta sull’apporto di due vogatori della Canottieri Firenze: il 16enne Giovanni Paoli (nella foto), uno dei punti di forza della società del Ponte Vecchio, plurititolato italiano e campione d’Europa under 19 in carica sul quattro senza, e Andrea Pellegrino, 15 anni, vincitore un anno fa della sfida internazionale "Row to Olympics" con i migliori pari età di Francia, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria.

La gara, sulla distanza dei 1.000 metri, è stata combattuta e spettacolare e l’armo vincitore se l’è aggiudicata nel finale precedendo le barche del Cus Bari e del Circolo Nautico Posillipo. Dopo questo successo Paoli è stato convocato dal tecnico azzurro under 19 Valter Molea per prendere parte sull’otto a Torino alla regata internazionale "D’inverno sul Po".

f. m.