Canottaggio. La Lega Navale Lerici fa incetta di medaglie

Arrivano importanti riconoscimenti per la Lega Navale Italiana sezione di Lerici, settore canottaggio – Borgata Marinara Venere Azzurra. Sei vogatori...

di Redazione Sport
29 ottobre 2025
Arrivano importanti riconoscimenti per la Lega Navale Italiana sezione di Lerici, settore canottaggio – Borgata Marinara Venere Azzurra. Sei vogatori sono stati convocati dal Comitato regionale della Federazione italiana canottaggio sedile fisso (Ficsf) a rappresentare, assieme ad altri atleti, la Liguria alla Coppa Italia che si è svolta a Maccagno (VA), sul lago Maggiore. Alessio Corsini, Pietro Gambirasio, Giuseppe Liberatore, Tommaso Nicolini Michelle Palmerini e Speranza Poleschi hanno gareggiato in equipaggi misti formati da atleti provenienti da differenti società liguri, portando a casa tre ori, due argenti, un bronzo e un eccellente quarto posto. Questo nuovo importante traguardo arriva dopo i successi di Brusimpiano (Varese) dove gli atleti della sezione lericina si erano distinti nei Campionati italiani assoluti di Canottaggio a Sedile Fisso, specialità Gozzi, conquistando due preziose medaglie di bronzo. Queste nel dettaglio le medaglie conquistate su Lago Maggiore: Oro 4PSM (4 di punta senior maschile) a Giuseppe Liberatore. Oro GSM (gozzo senior maschile) a Giuseppe Liberatore e a Speranza Poleschi, al timone. Oro GSF (gozzo senior femminile) a Michelle Palmerini e a Speranza Poleschi, al timone. Argento 4PSF (4 di punta senior femminile) a Michelle Palmerini e a Speranza Poleschi, al timone. Argento Gsm (gozzo senior maschile) Pietro Gambirasio e a Speranza Poleschi, al timone. Bronzo 4Csm (4 coppia senior maschile) ad Alessio Corsini. Quarto Posto 4PSM (4 di punta senior maschile) a Tommaso Nicolini e a Speranza Poleschi, al timone.

"Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente della Lega Navale Cristian Bianchi – il nostro lavoro inizia a dare i suoi frutti. Col nuovo direttivo abbiamo deciso di investire molto sul settore canottaggio. Crediamo in questa disciplina sportiva e stiamo lavorando a tanti progetti da mettere in campo oggi e nel futuro. Il nostro obiettivo è quello di portare in alto il nome della sezione di Lerici anche a livello nazionale".

