Canottaggio - Ottimi risultati degli atleti di Firenze. "D’inverno sul Po». Biancorossi show

Il giglio svetta sulla “D’inverno sul Po”, la regata internazionale di inizio stagione che si svolge ogni anno a Torino. Fra le protagoniste della manifestazione con oltre quattromila iscritti un posto di primo piano l’ha conquistato infatti la Canottieri Firenze con i suoi atleti di vertice e molti altri giovani in rampa di lancio, guidati dall’allenatore Luigi De Lucia, questa volta anche nella veste di responsabile tecnico federale delle squadre under 19: categoria, questa, nella quale due medaglie d’oro portano la firma di Giovanni Paoli, il diciottenne pluricampione europeo e mondiale, che ha vinto nel doppio e nel quattro di coppia.

Dominio biancorosso anche negli under 17, con Dario Zanobini e Giovanni Fineschi medaglia d’oro in due senza davanti ai compagni di club e campioni d’Italia Andrea Pellegrino e Lapo Baldi, rallentati da una collisione con una boa sul percorso ma che sono riusciti comunque a guadagnarsi l’argento davanti ai quotati cugini della Limite sull’Arno. I quattro, insieme agli altri fiorentini Giulio Papetti, Roy Rabah, Giacomo Pezzano, il timoniere Niccolò Mancusi e Filippo Dal Canto del Pontedera hanno poi conquistato il bronzo sull’otto.

In chiave azzurra, di rilievo pure l’argento vinto sull’ammiraglia under 19 da Vittoria Caterina Card e dal timoniere Roy Rabah, e quello delle under 17 Ginevra De Lucia e Carolina Ceseri, seconde in due senza e poi nell’otto misto insieme a Giada Bargellini e ancora Mancusi al timone, mentre nel doppio mix Bianca Nocentini e Ferruccio Bonechi sono arrivati secondi dietro gli svizzeri del Locarno.

Fra i giovanissimi, affermazione per Valentina De Napoli, vincitrice nel doppio cadetti mix insieme al compagno Ross Felix Graeme Ferrari, e nell’otto della rappresentativa toscana timonato da un altro portacolori del circolo del Ponte Vecchio, Lorenzo Innocenti.

Per quanto riguarda, infine, le altre medaglie tra gli allievi e i cadetti, da segnalare l’argento di Pietro Agio e Cesare Piras nel doppio, il bronzo di Alice De Lucia nel singolo 7,20, e ancora di Agio e Piras, con Lorenzo Innocenti, nel quattro di coppia misto con Pontedera.

