Canottaggio. Traversa è oro nel ’beach sprint’

Il primo oro del ‘beach sprint’, la Canottieri Ravenna lo ha vinto grazie a Donato Traversa, medaglia d’oro ai Campionati italiani svoltisi a Barletta. Donato è salito sul gradino più alto del podio nel quattro di coppia con timoniere, nella categoria master 43-54. A condividere l’oro col veterano del club ravennate, c’erano gli atleti del Barion Bari, Carlo Quaranta, Lorenzo Orlando, Fabio Diomede e Francesco Colaci al timone.

Il ‘beach sprint’ è una specialità relativamente nuova del canottaggio, che si effettua con imbarcazioni da mare su brevi distanze e che sarà parte del programma Olimpico di Los Angeles 2028 in aggiunta al canottaggio tradizionale. Le gare prevedono un tratto di corsa sulla spiaggia, una rapida salita in barca con percorso a slalom in acqua di 250 metri, fino alla boa di virata più lontana, ed altri 250 metri per tornare sulla battigia, terminando l’ultimo tratto di gara con una corsa di circa 30 metri fino al traguardo.

L’oro di Donato Traversa, non è solo il 1° della Canottieri Ravenna in questa specialità, ma è anche il 1° nella versione al maschile.