Canottieri Firenze: Paoli e Card agli Europei under 19 in Polonia

Due atleti e l’allenatore della Canottieri Firenze difenderanno i colori azzurri agli Europei under 19 in programma domani e domenica a Kruszwika, in Polonia. Sono Giovanni Paoli, già pluricampione europeo e mondiale juniores in quattro senza, Vittoria Caterina Card, un’altra promettente vogatrice del circolo biancorosso, e Luigi De Lucia, il tecnico che da quest’anno ha assunto anche l’incarico federale di head coach delle Nazionali under 19. Paoli gareggerà sul doppio insieme al torinese Pietro Zampaglione dell’Armida mentre Card salirà in barca sul due senza con Sara Carriero, pure lei dell’Armida. Entrambi hanno timbrato il pass per la rassegna continentale che apre di fatto la stagione internazionale del remo ed è la prima uscita ufficiale del nuovo d.t. azzurro Antonio Colamonaci alle prove di selezione che si sono svolte a Gavirate. In quella occasione il vogatore biancorosso, allora impegnato sul singolo, vinse nettamente la sua prova imponendosi con quasi cinque secondi di vantaggio sul ravennate Emanuele Palacio; Caterina, invece, si mise in evidenza, sempre sul due senza, ma con un’altra compagna rispetto a quella dei prossimi Europei: la ferrarese Mariabianca Tosi.

Sia Paoli che Card dopo quella prova selettiva hanno brillato anche a Sabaudia nel meeting nazionale che li ha visti giungere sul traguardo rispettivamente al primo e al terzo posto. Sempre a Sabaudia, oltre a loro, la società del Ponte Vecchio ha conquistato altri successi e meritevoli piazzamenti, sia con gli uomini che con le donne, tutti allenati da De Lucia. In particolare, da segnalare il due senza maschile under 17 di Zanobini e Fineschi (terzo), il quattro senza under 17 degli stessi Zanobini e Fineschi insieme a Baldi e Papetti (argento) e i bronzi del quattro senza under 17 femminile di De Lucia, Ceseri, Spedaliere e Bargellini, e di Pagliaro col timoniere Joannis sull’otto misto con Cus Ferrara, Palermo e Cus Bari.

Franco Morabito