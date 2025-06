Canottieri Firenze, tre acuti. Otto con under 17 tricolori. L’ammiraglia protagonista

Tre acuti della Canottieri Firenze che ai campionati italiani di Gavirate conquista i titoli tricolori nel quattro con e nell’otto under 17 e completa il tris col quattro con under 23. Fra i tre successi che premiano ancora una volta le scelte e i valori tecnici della squadra diretta e allenata da Luigi De Lucia, quello per certi versi più sorprendente è la vittoria della barca ammiraglia composta da Andrea Pellegrino, Dario Zanobini, Giovanni Fineschi, Lapo Baldi, Pietro Targioni, Giulio Papetti, Roy Rabah, Ferruccio Bonechi e Giacomo Pezzano al timone, che con una gara di forza e tatticamente perfetta hanno ribaltato il pronostico della vigilia prevalendo per un secondo e mezzo sui cugini di Limite sull’Arno e con un margine ancora più netto sui torinesi dell’Armida.

Il secondo trionfo, anche questo degli under 17, porta la firma del quattro con formato da quattro atleti già tricolori sull’otto (Pellegrino, Zanobini, Fineschi e Baldi) e da Filippo Johannis al timone: barca, questa, che prevalendo in finale sull’armo dell’Armida e quello della Canottieri Napoli, ha bissato il successo di un anno fa a Varese quando, oltre agli stessi Pellegrino, Baldi e Johannis, c’erano a bordo anche Pietro Targioni e Giulio Papetti.

Il terzo titolo gigliato ha visto infine ancora una volta artefice Giovanni Paoli, il campione mondiale e due volte d’Europa under 19 sul quattro senza e vice quest’anno sul doppio, che, insieme a Giorgio Cecchini, Andreas Kristian Simoni, Tancredi Mancuso e al timoniere Joannais, si è imposto nel quattro con under 23 lasciandosi dietro Caprera Torino e Monate. L’equipaggio era stato allestito in pochi giorni – Cecchini e Simoni sono rientrati appena due settimane fa dagli studi universitari in California e dagli allenamenti remieri nel college – dimostrando così di essere già pronto per affrontare i molteplici impegni della stagione nazionale e internazionale.

Buone pure le performance degli equipaggi femminili under 17 che a dimostrazione della loro crescita sono approdati meritatamente in finale, con i settimi posti del quattro senza di Ginevra De Lucia, Carolina Ceseri, Cristina Spedaliere e Giada Bargellini, e del quattro di coppia di Spedaliere e Bargellini con Bianca Nocentini e Ada Barlotti; e l’ottavo del due senza con a bordo ancora De Lucia e Ceseri.

Franco Morabito