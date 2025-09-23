Canottieri Limite al top. Arrivano due titoli nazionali

La Canottieri Limite non ha mancato di mettersi in mostra anche a Eupilio in Lombardia, dove sono andati in scena contemporaneamente il Trofeo delle Regioni, il campionato italiano di società e il meeting nazionale Allievi e Cadetti. Partiamo dalle regate tricolori di società, dove la squadra bianco celeste ha centrato due titoli nazionale. Uno con il Quattro con Under 18 di Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e il timoniere Francesco Urso, che ha preceduto di oltre 7 secondi l’Sc Firenze e di ben 17’’40 il Rowing Club Genovese. L’altro lo ha stravinto il Due senza Over 17 di Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni, che hanno fatto il vuoto lasciando ad oltre 5 secondi la Sampierdarenese. Nella stessa competizione, poi, argento per il Due senza Under 18 femminile di Rebecca Lensi ed Emma Luchetti, che si sono arrese solo alla coppia dell’Sc Corgeno. Gara che ha visto le compagne di squadra Irene Cresti e Giorgia Piroddi giungere quinte. Altre due medaglie sono poi arrivate dal Trofeo delle Regioni con l’oro conquistato da Vittoria Ancillotti nel Quattro senza Cadetti femminili della Toscana e l’argento nel Quattro senza Cadetti di Andrea Pelella e Duccio Cianti sull’armo regionale. Hanno invece solo sfiorato il podio il Quattro di coppia Allievi C con a bordo anche Alessandro Arfaioli e il Due senza Cadetti con Luca Cassettari, mentre Giulia Faggioli ha chiuso quinta nel Doppio Cadetti. Infine, per quanto riguarda il Meeting nazionale Allievi e Cadetti vittoria nel Due senza Cadetti per Andrea Pelella e Duccio Cianti, il quale vince pure l’argento nel singolo così come Vittoria Ancillotti nel Doppio Cadetti misto con Pontedera. Bronzo per Alessandro Arfaioli e Gioele Bucci nel Doppio Allievi C, mentre il Doppio Allievi B 2 di Lavinia Cianti e Camilla Lensi chiude quarto come il Singolo Allievi C di Alessandro Arfaioli. Nella stessa gara sesto Gioele Bucci, mentre sono quinti i singoli 7,20 Allievi B2 femminile e maschile di Anita Tosi Vagnoli e Stefano Mori.

Simone Cioni