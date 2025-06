Canottieri Limite Festa d’oro agli italiani

Continua la grande tradizione della Canottieri Limite, un movimento che dimostra il suo ottimo stato di forma andando a conquistare ben cinque medaglie, di cui due d’oro, nei Campionati italiani Under 23, Under 17 e categoria Esordienti disputati a Gavirate tra il 21 giugno e ieri.

La competizione nazionale ha visto ai nastri di partenza ben 109 società partecipanti e in totale addirittura 1115 atleti: tra questi, naturalmente, anche la compagine limitese che ha ben figurato nella competizione. Le due medaglie d’oro portate a casa arrivano nella stessa categoria, cioè quella del 2- Under 17: nella competizione maschile a trionfare sono stati Mattia Carboncini e Matteo L’Ala, scesi in acqua alle 9.45 di ieri mattina, mentre per quella femminile il primo posto è stato conquistato da Rebecca Lensi ed Emma Lucchetti, la cui gara partiva alle 10.30.

Sono due anche le medaglie d’argento maturate nella competizione, ed anch’esse nella stessa categoria, ma di annate diverse: se infatti la Canottieri Limite ha ottenuto il secondo posto nella 8+ under 17 maschile, gara partita alle 10.48, grazie all’equipaggio composto da Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Samuele Sartiani, Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuel Hernandez, Alessandro La Rosa e Francesco Urso, a portare alto il nome della società toscana ha contribuito anche Cesare Borlenghi, che ha partecipato assieme alla Canottieri Sampierdarenesi conquistando la medaglia d’argento nella 8+ under 23, gara che ha chiuso gli impegni dei limitesi essendo iniziata alle 14.25.

Nota d’orgoglio, l’esperto allenatore Juergen Groebler, dopo aver assistito alla gara, ha premiato i ragazzi che si sono guadagnati il podio, tra cui proprio Borlenghi.

Infine, si segnalano le medaglie di bronzo ottenute nella categoria 2- under 23 maschile, ottenute da Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà alle 12. Un’altra, grande prova di forza della società limitese, la più antica società di canottaggio d’Italia, un vero punto di riferimento per lo sport a livello nazionale.

Damiano Nifosì