Canottieri Limiti trionfa a Genova Prà: 17 medaglie nella gara regionale

Diciassette le medaglie portate a casa dalla Canottieri Limiti dalla seconda gara regionale dell’anno, sempre nel contesto del porto di Genova Prà. Sette ori e dieci argenti nello specifico il bottino della squadra biancoceleste, scesa in acqua al gran completo. Particolarmente significativa la vittoria dell’Otto con Under 17, che quest’anno non aveva ancora avuto la possibilità di esprimersi a causa delle gare annullate al Meeting Interregionale Nord. Protagonisti in barca Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Matteo L’Ala, Alessandro La Rosa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Fabrizio Rossi, Samuele Sartiani e il timoniere Francesco Urso. Ottimi anche i successi dei Due senza, che hanno dimostrato di essere in ottima forma per i prossimi appuntamenti nazionali. Ossia l’armo femminile di Rebecca Lensi ed Emma Luchetti e quello maschile di Fabrizio Rossi ed Alessandro La Rosa per quanto riguarda gli Under 17, Duccio Cianti e Andrea Pelella tra i Cadetti. Gli altri primi posti sono arrivati grazie ai singoli 7,20 Cadetti di Giulia Faggioli, di Andrea Pelella e di Duccio Cianti. Sul secondo gradino del podio sono invece saliti il Due senza U17 di Mattia Carboncini e Matteo L’Ala, quello Senior di Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà, il Quattro senza U17 di Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo e Samuele Sartiani, quello U17 femminile con Irene Coresti, Rebecca Lensi, Emma Luchetti e Giorgia Piroddi; il quattro di coppia U17 di Alessandro Bertini, Pietro Rovini, Isaia Prosperi e Leandro Vaglini; il Doppio U19 di Tommaso Prosperi e Lorenzo Scaffi; il Singolo Cadetti di Luca Cassettari; i singoli 7,20 Allievi B2 di Stefano Mori e Allieci C di Alessandro Arfaioli; il Doppio Cadetti femminile di Vittoria Ancillotti e Marta Lensi.

Al di fuori del conteggio delle medaglie limitesi si aggiungono anche le due conquistate dall’atleta limitese Cesare Borlenghi (oro e bronzo), che per il resto della stagione si è tesserato alla Canottieri Sampierdarenesi per avere maggiori opportunità soprattutto in campo internazionale. Infine, chiudono i due quarti posti del Due senza U17 femminile di Alessia e Irene Coresti e del Doppio U17 di Samuel Hernandez e Christian Buonocore.