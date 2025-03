Caprione Epic Trail & Caprione Epic Dog, successo baciato dal sole. Foto e classifiche

Lerici (La Spezia), 2 marzo 2025 – La seconda edizione della Caprione Epic Trail Arcaplanet ha confermato il proprio successo, arricchendosi con la Caprione Epic Dog, una competizione di trail running aperta anche ai fedeli amici a quattro zampe.

L'evento ha proposto due distanze impegnative: 32 km con 1800 metri di dislivello positivo e 18 km con 1000 metri di dislivello positivo, entrambe con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi, a Lerici.

"La Caprione Epic Trail va ben oltre una semplice gara", racconta Sabrina Chiappa, motore dell’evento. "È un'opportunità per valorizzare il territorio e farlo conoscere a chi ancora non lo ha esplorato. Per rendere l'esperienza inclusiva, alla competizione è stata affiancata una camminata non competitiva aperta a tutti". L’iniziativa, organizzata dalla Running Station Team ASD, ha avuto come obiettivo principale la promozione del promontorio di Caprione, attraverso percorsi che attraversano luoghi iconici e suggestivi, tra cui il sito della Farfalla Dorata, i borghi abbandonati di Barbazzano e Portesone, i caratteristici muretti a secco e i tradizionali cavanei, elementi distintivi di un paesaggio unico.

L'evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Lerici, della Regione Liguria e del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, offrendo non solo sport e natura, ma anche un'immersione nelle tradizioni locali. Per l'occasione, infatti, alcune realtà agricole e artigianali del territorio hanno contribuito con i loro prodotti tipici—olio, miele, focaccia, vino e dolci—arricchendo i ristori e le premiazioni e per nostri "pelosotti amici" Arcaplanet ha predisposto croccantini ed altre prelibatezze. Con quasi 400 iscritti, questa seconda edizione ha rappresentato un autentico trionfo, reso possibile grazie al sostegno di numerose associazioni locali che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

