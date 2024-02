Carlo, l’uomo rana che sfida gli ’Stretti’: "Messina, Bonifacio e Dardanelli: ci provo"

Lo chiamano uomo-rana o rana-man ma, meglio sgombrare il campo da pericolosi equivoci, nella storia di Carlo Formaro non ci sono episodi fastidiosi di ‘body-shaming’. Carlo, 27 anni, iscritto a Padova dove sta affrontando la specializzazione medica (Igiene di Medicina Preventiva), è un ragazzo che, una volta in acqua, comincia a nuotare a rana.

"Perché per me – racconta – è come camminare. E’ un movimento che mi viene assolutamente naturale. E quando sono in acqua…". La rana è la specialità che tutti conoscono. E che vedrà il buon Carlo protagonista ai Mondiali di nuoto master, a Doha, in Qatar dove, da oggi, affronterà 50 e 200 rana e 50 stile.

"Ma sia chiaro – dice –, ho tempi che non sono da podio". Nemmeno questa modestia è il tratto principale di Carlo. E’ che lui, che in passato ha gareggiato con i colori di alcune società cittadine – Rari Nantes, Savena Nuoto e De Akker –, la rana la interpreta anche sulle lunghe, lunghissime distanze. Là dove tutti si affidano allo stile libero, perché è il più veloce e redditizio, lui si ferma e nuota a rana.

"Perché è una disciplina molto tecnica – incalza –, bisogna saper scivolare nell’acqua. Mi piacciono il ritmo e la cadenza dei movimenti della rana. Così, in acqua, mi diverto. Perché è come camminare".

Non cammina sulle acque – nel caso, la notizia sarebbe diversa… –, ma Carlo con il suo stile rivoluziona le idee sulla lunga distanza. "A settembre – racconta – affronterò lo Stretto di Messina. L’ho già fatto nella sua versione classica di sola andata. Stavolta, ci proverò con andata e ritorno".

Significherà nuotare, se le correnti non lo spingeranno a deviare e allungare il percorso, per almeno 7 chilometri. Significherà firmare un’impresa che nessuno, non esistono certificazioni in merito, ha mai provato. Comodo, paradossalmente, nuotare a stile libero. Farlo con la modalità rana sarà molto più lento e faticoso, anche se questo non toglie il sorriso e l’entusiasmo a Carlo. "Mi piace così – prosegue – e così faccio".

A settembre lo Stretto di Messina. Poi, però, lo vedremo anche alle Bocche di Bonifacio, nello specchio d’acqua tra Sardegna e Corsica. E pure nello Stretto dei Dardanelli.

"Adesso mi aspettano i Mondiali master - sottolinea -. Mi sono allenato ma, ripeto, non sono da podio. Poi, però, riprenderò la rana sulle lunghe distanze". Essendosi trasferito a Padova, per studio, gli diventa comodo nuotare a Lignano. Ma nel mirino ha una prova sul Lago di Garda.

"Con la rana mi trovo bene – chiosa –. E’ il mio modo per rilassarmi". E, adesso, se riuscirà nelle sue imprese, per scrivere il suo nome, quello di Carlo Formaro, nell’albo d’oro di queste prove. Ai tempi degli studi a Tor Vergata ha gareggiato con la Nautilus Roma (allenato da Luciano Vietri), ora fa parte della Nuotatori Padovani.