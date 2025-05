Carlotta, sorriso d’argento. Si ferma solo in finale

Carlotta Ragazzini continua ad essere tra le migliori atlete del panorama internazionale nel tennis tavolo, come aveva già dimostrato a settembre a Parigi alle Paralimpiadi dove si era aggiudicata il bronzo al termine di un tonro inteso ed emozionante.

La pongista paralimpica faentina, attualmente numero quattro al mondo nella classe 3, ha infatti vinto la medaglia d’argento all’ITTF World Para Elite Lasko, prestigiosa manifestazione disputatasi nella città slovena, che ha visto in azione proprio i protagonisti delle ultime Paralimpiadi. Carlotta si è fermata soltanto in finale contro la croata Angela Muzinic Vincetic, numero uno del ranking e campionessa paralimpica in carica, facendola però soffrire per quasi tutto l’incontro. Nella fase di qualificazione la 23enne ha vinto 3-1 (con questi parziali: 11-4, 11-9, 9-11, 11-7) sulla turca Nergiz Altintas e ha ceduto per 3-2 (5-11, 11-9, 11-4, 9-11, 4-11) alla brasiliana Thais Fraga Severo, chiudendo ugualmente al primo posto, perché nell’ultimo singolare Altintas si è imposta per 3-2 (7-11, 8-11, 11-8, 11-6, 11-8) su Fraga Severo.

Nei quarti di finale poi è arrivato il successo per 3-1 (5-11, 11-5, 11-8, 11-3) sulla coreana Lee Mi Gyu e in semifinale per 3-2 (13-11, 11-9, 7-11, 10-12, 11-5) sulla brasiliana Joyce De Oliveira, numero 5 al mondo, in una sfida molto equilibrata, dove Ragazzini ha mostrato la solita freddezza nel tie break vincendolo col punteggio di 11-5.

Infine nella finalissima la faentina ha impegnato la croata Vincetic perdendo 3-1 (6-11, 11-9, 10-12, 4-11) giocando a testa alta nei primi tre set e cedendo soltanto nel quarto, perso 11-4, mostrando comunque di poter tener testa alla migliore pongista della sua categoria.

Luca Del Favero