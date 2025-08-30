Carpi, due turni a Visani. Paga il caso-svincolo

Raffaele Visani dovrà scontare due giornate di squalifica e salterà dunque le prossime gare con Pianese e Campobasso. È arrivato ieri il provvedimento da parte della Figc a chiusura del procedimento che riguardava il Forlì e il difensore classe 2006, approdato al Carpi lo scorso gennaio dopo aver rescisso il contratto con i club romagnolo il 28 dicembre 2024. Per definire lo svincolo il Forlì (che decise di mandare via Visani per prendere il cesenate Valmori, ndr) e il giocatore si erano avvalsi dell’agente Lorenzo Lazzari, cosa che non è consentita dal regolamento. Poi Visani, una volta chiuso il rapporto coi romagnoli, non era andato nella società dove il Forlì voleva mandarlo, ma aveva scelto il Carpi. Da lì nasce la denuncia alla Procura Federale a fine campionato del Forlì, per la quale è stato ascoltato anche il Carpi, ovviamente uscito senza provvedimenti, visto che ha tesserato regolarmente un giocatore svincolato. La situazione si è rivoltata contro lo stesso club: oltre alle due giornate di stop al terzino è arrivata una multa al Forlì da 300 euro e 45 giorni di inibizione sia al patron forlivese Gianfranco Cappelli sia al direttore sportivo Matteo Mariani.

Visani si aggiunge così a Tcheuna, Forapani e Mahrani fra gli indisponibili per domani con la Pianese, mentre Figoli torna ma salvo sorprese partirà dalla panchina, dove ci sarà anche l’ultimo innesto Pietra. Nel 3-4-2-1 la possibile variazione è l’inserimento di Rigo a sinistra, con Cecotti a destra e Stanzani che si alza al fianco di Cortesi facendo sedere Arcopinto. Intanto la società ha comunicato la cessione a titolo definitivo del guardiano 2006 Gabriel Furghieri al Prato in D: al suo posto il terzo al fianco di Sorzi e Scacchetti sarà, almeno fino a gennaio, il 2008 Angelo Perta della Primavera, già in ritiro a Fiumalbo, o in alternativa il 2007 suo compagno di squadra Leonardo Pasin.

Davide Setti