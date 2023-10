Carpi e Modena fermi per due settimane: la 4^ giornata di A Bronze

Niente campionato per Carpi in Serie A Gold e Modena in A Bronze: i tornei nazionali sono fermi per due settimane (fino a sabato 11 novembre) per il doppio impegno dell’Italia che l’1 e 5 novembre affronta la Turchia sulla strada che porta al Mondiale. I riflettori si spostano dunque sul torneo cadetto, giunto alla 4^ giornata. Ancora imbattuta e reduce da 2 vittorie di fila la Carpine terza della classe a -1 dal tandem di vetta riceve alle 18,30 alla Fassi di Carpi proprio il Faenza, capolista assieme all’Estense Ferrara, con il sogno per i ragazzi di coach Montanari di mettere la freccia sui ravennati. Vanno invece a caccia del primo successo Rapid Nonantola (un punto in 2 gare) e Modena (3 ko su 3): i rossoblù di Zanfi giocano alle 20 sul campo del Parma che cova sogni di playoff, i gialloblù di Sgarbi alle 18,30 al PalaMolza con lo Sportinsieme Castellarano. Le altre gare: oggi Romagna-San Lazzaro, Rubiera-Valsamoggia, Imolese-Estense, riposa Ferrara United. Classifica: Faenza ed Estense 6, Carpine 5, Parma, Ferrara United e Imola 4, Rubiera 3, San Lazzaro, Rapid, Romagna e Sportinsieme 1, Modena e Valsamoggia 0. d.s.