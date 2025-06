Casalgrande Padana ingaggia Irene Stefanelli: rinforzo di qualità per la squadra

La Casalgrande Padana ingaggia Irene Stefanelli (foto). La giocatrice veneta, classe 1998, arriva a vestire i colori biancorossi dopo un biennio ad alto livello a Pontinia, oltre ad essere presenza fissa in nazionale maggiore, sia a livello di pallamano che di beach handball, ormai da un quadriennio. "Irene è un’atleta di primo piano, contraddistinta da spiccate qualità sia tecniche sia caratteriali: doti che porterà in un gruppo solido e di valore, contraddistinto da tante e preziose riconferme" spiega Giorgia Di Fazzio, direttrice tecnica del team ceramico. "Ora la composizione della squadra è ormai completata, ma forse non ancora del tutto, visto che nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un ulteriore ingresso all’interno della squadra. Per il momento il condizionale resta d’obbligo, ma si tratta di una possibilità sul tavolo".

Le conferme. Casalgrande, oltre a proseguire il rapporto con l’allenatrice Elena Barani per il secondo anno di fila, ha ufficializzato la conferma di diverse atlete del gruppo storico, dalle gemelle Alessia e Simona Artoni, ai portieri Ferrari, Bonacini e Giubbini, senza dimenticare la veterana Franco e le varie Bacchi, Emma e Sofia Baroni, Cosentino, Galletti, Giovannini, Lusetti, Niccolai Apostol, Orlandi e Rondoni. Confermate anche, rinnovando il prestito dalle Tushe Prato, Rossi e Iyamu.

Under 18. Intanto le ragazze di Ilenia Furlanetto (che ha deciso di chiudere la sua strepitosa carriera da giocatrice) da domani saranno impegnate nelle fasi finali per lo scudetto di categoria in Abruzzo. Furlanetto sostituisce Elena Barani, che ha guidato la squadra durante il campionato, ma che ora è impegnata come ct della Nazionale italiana femminile di beach handball.

Lo Spallanzani Casalgrande è nel gruppo B insieme a Marsala (domani alle 19,15 la sfida), Cassano Magnago (giovedì alle 14) e Bressanone (venerdì alle 8,30). Passano le prime due.