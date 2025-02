Castenaso, Bacerio firma lo scudetto numero 83 della storia

Pioggia di medaglie e di titoli per il Castenaso Archery Team. La società di tiro con l’arco di cui è presidente Carla Di Pasquale, si conferma al top della specialità a Pordenone che, come un anno fa, ospita i campionati italiani tricolori indoor sotto l’egida della Fitarco. Federico Musolesi, doppio tesseramento con il Centro Sportivo Aeronautca Militare, conquista il titolo italiano assoluto e il bronzo di classe. Nel compound junior, oro per Isabella Bacerio. Nell’arco olimpico master donne, seconda piazza per il Castenaso Archery Team grazie a Stefania Franceschelli, Carla Di Pasquale e Alessandra Carnevali. Nell’arco olimpico allievi ecco un’altra bella medaglia d’argento per il Castenaso Archery Team firmata da Umberto Ungarelli, Matteo Amadori e Alessandro Drudi.

Per Castenaso, grazie al trionfo di Isabella Bacerio, arriva il titolo italiano numero 83. Quota cento, per una società che ogni anno regala soddisfazioni e successi, non è poi così lontana.