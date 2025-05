Castiglione sfida Pumas Viareggio: ritorno in serie A1 in gioco

E’ la partita più importante da 10 anni a questa parte per la Blue Factor. Oggi alle 20.45, il Castiglione con una vittoria sul Pumas Viareggio tornerebbe in serie A1 e basterà vincere con un gol di scarto. L’ultima volta nella massima serie per i biancocelesti è stata nel 2008-09 e solo la ristrutturazione del tetto del palasport castiglionese costrinse la società a ritirarsi dalla stagione successiva, quando la squadra si era anche qualificata per le coppe europee.

La vigilia del match è stata poi caratterizzata da una vera polemica. I Pumas Viareggio hanno invocato la prova tv per un presunto fallo su un loro giocatore, e in prima istanza il giudice sportivo aveva inflitto 3 giornate di squalifica al capitano castiglionese Gigi Brunelli. La società Hc ha fatto ricorso d’urgenza, aiutata dall’avvocato Franco Ciullini e dall’avvocato Stefano Pellacani. I giudici del ricorso hanno anche ascoltato in video conferenza lo stesso Luigi Brunelli, e la sentenza è stata quella di togliere due giornate di squalifica, con le motivazioni fra dieci giorni. Insomma, il clima sarà certamente caldo.