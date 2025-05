Castiglione supera Pumas 2-0 e spezza il sogno A1

catiglione

2

pumas

0

CASTIGLIONE: Saitta, Maldini, Buralli, Guarguaglini, Lasorsa, Cabella, Montauti. All. Bracali.

PUMAS: Mechini, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Olivieri, Cardelli, Mora. All. Bertolucci.

Arbitri: Ferraro-Moresco.

Marcatori: 14’ pt Buralli, 16’pt Cabella.

CASTIGLIONE – Due, maledettissimi tiri da fermo che spezzano una stagione fatta di sogni, di speranze. La Pumas Ancora Viareggio cade 2-0 a Castiglione della Pescaia e, complice il 2-1 a favore della partita di andata, dice addio al sogno A1, ma anagrafe alla mano viene da pensare che questo sogno sia solo rimandato. Partita quasi a scacchi, quella disputata nella pista maremmana, con le due squadre più impegnate a non scoprirsi che a provare ad offendere. È il Castiglione a fare la partita ma di grattacapi particolari Mechini e compagni, privi di Pesavento (impegnato nella fase nazionale della Under 17) ma con il rientrante Mora (dopo il turno di squalifica scontato nella gara di andata), non ne accusano per tutta la prima parte della partita. Si dirà - legge non scritta, ma ferrea - che le finali vengono decise dai dettagli, e così al 15’ il primo dettaglio arriva ed incide profondamente. Tiro di rigore per il Castiglione che Buralli trasforma, spiazzando Mechini. La Pumas accusa il colpo e meno di 2’ dopo arriva lo 0-2. Cartellino blu per Cardella e Cabella, dopo una serie di ganci, raddoppia.

L’occasione per riaprire i giochi capita quando la ripresa è ancora tutta in divenire, ma Carrieri non concretizza al 21’il tiro diretto che costa un blu a Maldini. Poi tocca a Pezzini non sfruttare un nuovo tiro diretto, e così la Pumas inizia a provarci dalla distanza, ma Saitta di guantone o di gambale non si lascia mai sorprendere. L’ultima vera occasione capita a Carrieri, a 4’ dalla fine ed ancora su tiro diretto, ma stavolta la porta non viene centrata sull’ultimo tiro diretto di serata. Gli ultimi 3’ sono in scioltezza per i padroni di casa che si permettono anche il lusso di fallire, con Lasorsa, un tiro diretto.

Il sogno Pumas finisce così, ma finisce con onore. "A fine partita - commenta a caldo Bertolucci - ho visto i ragazzi piangere, ma ho detto loro che devono esser fieri del percorso fatto. Abbiamo commesso due errori gravi e siamo stati puniti. Ci servirà per crescere. Questo è solo un arrivederci alla A1. Il prossimo anno ci riproveremo".

In A1 sale anche anche il Breganze che, dopo il 2-1 dell’andata, si è ripetuto superando il Correggio per 7-2.

Sergio Iacopetti