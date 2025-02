Castiglionese spenta. Resta a digiuno di vittorie

Castiglionese

0

Fortis Juventus

0

CASTIGLIONESE: Antonielli, Bergoglio, Scichilone, Gori (75’ Falomi), Menci, Cecci, Berneschi, Evangelisti (70’ Viciani), Doka (85’ Brilli), Priorelli (82’ Banelli), Capogna (80’ Cavallini). All. Filippo Zacchei.

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Zoppi, Paterno, Donatini, Gurioli, Salvadori, Morozzi, Serotti (70’ Gjana), Di Gaudio (75’ Raimondi), Masini (70’ Cirasella), Iaquinandi (46’ Calzolai). All. Claudio Morandi.

Arbitro: Giulio Bolognesi di Siena.

MONTERCHI - Un punto in trasferta che per la Fortis Juventus vale tantissimo ai fini della classifica, per lasciare l’ultimo posto alla Sinalunghese.

Ma al tempo stesso un solo punto nella partita casalinga che inguaia la Castiglionese che così allunga ulteriormente il digiuno di vittorie.

I viola, contro una squadra in crisi, devono far fronte a numerose assenze e calciatori non al top (Menchetti, Adami, Cavallini, Balli). Partono forte gli ospiti che al 5’ si vedono annullare un gol per fuorigioco. Primo pericolo scampato per i ragazzi di Zacchei, che si svegliano con un primo tentativo verso la porta avversaria di Berneschi, dove trova però Aglietti a fare buona guardia sul tiro dell’attaccante dei viola.

Ci prova ancora, Berneschi, questa volta su punizione e di nuovo senza fortuna. Sul finire del primo tempo Evangelisti sbaglia da buona posizione il pallone del possibile vantaggio.

Ad inizio ripresa Antonielli si rende protagonista con una bella parata su Gaudio. Poi la partita non subisce grandi scossoni né da una parte né dall’altra, con le due squadre che si fronteggiano in modo equilibrato. La Castiglionese prova ad attuare un forcing soprattutto nelle battute finali quando la Fortis resta in dieci per l’espulsione di Zoppi, ma gli ospiti stringono i denti e resistono portando a casa un pareggio importantissimo.

Castiglionese che resta al quinto posto nella classifica del Girone B di Eccellenza con i suoi 33 punti, in compagnia del Rondinella Marzocco e Baldaccio Bruni, con Asta lontana un solo punto, Grassina e Lastrigiana due lunghezze.

Praticamente ci sono sei squadre in due punti in corsa per il quinto posto. E proprio la Baldaccio sarà l’avversaria della partita in programma sabato prossimo, 22 febbraio.

Sarà un derby tutto aretino, ma soprattutto uno scontro diretto in chiave playoff in cui certamente non mancheranno emozioni forti dentro r fuori dal rettangolo di gioco .

Matteo Marzotti