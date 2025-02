Categoria "allievi». Mattia Bartolini campione toscano, ora ci sono i Campionati tricolore

Mattia Bartolini campione regionale di lancio del disco negli Allievi. A Firenze, dominio del portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Ancora un titolo toscano per l’Atletica Grosseto Banca Tema in queste prime settimane del 2025: a indossare la maglia di campione regionale invernale è il giovane discobolo, che domina la gara di lancio del disco riservata agli Allievi andata in scena a Firenze nel tardo pomeriggio di domenica ha vinto confermandosi ad alto livello. Bartolini, già campione italiano lo scorso anno, ha scagliato l’attrezzo da 1,5 chili fino a 54,67 metri salendo nettamente sul gradino più alto del podio. Si tratta della quinta misura in carriera per l’atleta classe 2008 che ora punta alla rassegna tricolore in programma il prossimo weekend a Rieti, dove sarà impegnato nella gara "giovanile" che comprende sia gli atleti Allievi, come lui, che quelli della categoria superiore.

A Firenze si migliora anche Matteo Di Vivona, al nuovo primato personale con 28,85. "Siamo soddisfatti, anche se ci sono margini di miglioramento visto che in queste prime uscite non abbiamo mai trovato condizioni ambientali ideali – dichiara l’allenatore Francesco Angius –. Anche domenica prossima a Rieti si gareggerà alle 9 di mattina con previsioni meteo che indicano temperature vicine allo zero. Tuttavia la prova di Firenze è stata molto positiva e siamo fiduciosi per l’appuntamento principale del 2 marzo".