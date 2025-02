Categoria Senior. Motocross, inizio sfortunato per Mancini

La fortuna non ha assistito Simone Mancini (foto) il 17enne crossista cingolano al debutto in assoluto nella categoria Senior 250. Effettivo al Team Fantic Factory Emx, ha iniziato la stagione agonistica agli Internazionali d’Italia, programmati in due prove, rispettivamente a Mantova e a Montevarchi, anche con l’intento di acquisire ulteriore esperienza tenuto conto della presenza dei piloti che, come lui, saranno impegnati nel Mondiale. A Mantova, nella competizione d’apertura, Mancini ha concluso la prima fase undicesimo e durante la seconda, mentre stava progredendo dalla settima posizione, è incappato in una caduta che gli ha causato forti dolori alla schiena, costringendolo al ritiro. Mancini avrebbe dovuto e voluto disputare la tornata successiva a Montevarchi: si è presentato ma ha preferito fermarsi dopo avere constatato di non essere pronto fisicamente. E ora sta riprendendo la piena condizione, in vista di due importanti appuntamenti: per l’8 e il 9 marzo a Ottobiano, nel Pavese, è in calendario la prima prova del campionato italiano di categoria, poi dopo una settimana, il 15 e 16, mancini sarà Cozar per partecipare al Gran Premio di Spagna, la prima delle dodici prove del Mondiale.

Gianfilippo Centanni