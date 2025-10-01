Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Categoria Under 18. Big Mat, stagione positiva

Categoria Under 18. Big Mat, stagione positiva

La formazione del Bsc chiude con una bella prestazione la Final Four

di Redazione Sport
1 ottobre 2025
Il roster della formazione Under 18 del Bsc Big Mat che ha disputato le semifinali della Final Four di categoria

Il roster della formazione Under 18 del Bsc Big Mat che ha disputato le semifinali della Final Four di categoria

XWhatsAppPrint

Vince il Cagliari, ma è stata una battaglia fino all’ultimo inning. Allo stadio ’Simone Scarpelli’ di via Orcagna, a Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four Under 18 tra Big Mat Bsc, Torre Pedrera e Cagliari.

I biancorossi, dopo aver ceduto il passo per 9-1 contro il roster sardo, in una partita segnata dall’ottima prestazione del lanciatore partente cagliaritano, hanno vinto per 12-9 contro il Torre Pedrera, quest’ultimo, invece, si è imposto per 3-1 sul Cagliari.

La vittoria dei maremmani è arrivata grazie a un forte spirito di riscatto e dalla freschezza del monte di lancio.

Purtroppo però la vittoria contro il roster riminese non è bastata ai ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto per superare il turno, obiettivo raggiunto invece dai cagliaritani.

Si chiude quindi un’ottima stagione per gli under 18 biancorossi, capaci di arrivare a un passo dalle Final four e di ottenere vittorie importanti contro alcune delle migliori realtà italiane di baseball.

Per restare sempre aggiornati sulle partite, i tornei e gli appuntamenti del Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su