Categoria Under 18. Big Mat, stagione positiva

Vince il Cagliari, ma è stata una battaglia fino all’ultimo inning. Allo stadio ’Simone Scarpelli’ di via Orcagna, a Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four Under 18 tra Big Mat Bsc, Torre Pedrera e Cagliari.

I biancorossi, dopo aver ceduto il passo per 9-1 contro il roster sardo, in una partita segnata dall’ottima prestazione del lanciatore partente cagliaritano, hanno vinto per 12-9 contro il Torre Pedrera, quest’ultimo, invece, si è imposto per 3-1 sul Cagliari.

La vittoria dei maremmani è arrivata grazie a un forte spirito di riscatto e dalla freschezza del monte di lancio.

Purtroppo però la vittoria contro il roster riminese non è bastata ai ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto per superare il turno, obiettivo raggiunto invece dai cagliaritani.

Si chiude quindi un’ottima stagione per gli under 18 biancorossi, capaci di arrivare a un passo dalle Final four e di ottenere vittorie importanti contro alcune delle migliori realtà italiane di baseball.

