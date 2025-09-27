Cavalieri, altro test match. La sfida è con il Parma

Una sfida che si ripete con una certa frequenza a livello giovanile, considerando che entrambe le compagini U18 "Titolo" sono tra le migliori d’Italia. Ma che è pressochè inedita in tema prima squadra, almeno per quel che concerne gli ultimi anni: Parma – Cavalieri Union sarà un confronto interessante. Il secondo test match degli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa (reduci da una sconfitta interna di misura contro il Livorno) si terrà domani alle 15 nella città emiliana, contro una squadra inserita nel girone 2 di campionato. L’obiettivo primario resta quello di ritrovare il ritmo-partita ed affinare il gioco: già nell’amichevole di sabato scorso al Montano, Chiesa aveva applicato un ampio turnover per dare spazio e minutaggio a tutti i giocatori e probabilmente lo farà anche domani. "Quello che ci preme è verificare il miglioramento dell’organizzazione generale per esprimere un gioco sempre più offensivo - ha commentato il coach Alessandro Lunardi - anche la condizione fisica è un parametro di grande interesse, ma non l’unico. Ci aspettiamo che i ragazzi non siano frenati dalla paura di sbagliare. Non mettiamo la vittoria come priorità assoluta, ma si sa che vincere aiuta a vincere, soprattutto perché ci troviamo di fronte ad un test più probante rispetto a quello con Livorno". Lo scorso marzo, Parma U18 – Cavalieri U18 si concluse con un 33-24 a favore dei padroni di casa. E domani, sarà replicato anche quel match, visto che dopo la partita della prima squadra scenderanno in campo anche gli U18 regionali (alle 17).

Dalle giovanili continuano peraltro ad arrivare riscontri positivi, visto che pochi giorni fa la "Diciotto" regionale ha vinto il triangolare con Scandicci e Firenze svoltosi in viale Galilei. Da seguire con interesse anche l’U18 Titolo che in questo weekend sarà impegnata a L’Aquila nel "Memorial Lorenzo Sebastiani": si tratta di uno dei tornei più importanti d’Italia per la categoria. Per quel che riguarda invece capitan Puglia e compagni, una volta archiviata la trasferta emiliana arriverà il momento di chiudere il ciclo di test contro il Calvisano (il 5 ottobre) e di prepararsi al debutto nel campionato di Serie A2 del prossimo 19 ottobre, contro Civitavecchia.

Giovanni Fiorentino