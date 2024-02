Cavalieri avanti tutta Più forti del maltempo

CAVALIERI

37

FIRENZE

10

CAVALIERI UNION: Puglia, Pesci (59’ Guidoreni), Marioni (54’ Fondi), Pancini, Nistri (40’ temporanea Pesucci), Magni, Renzoni (54’ Marzucchi), Reali (36’ temporanea Sansone), Righini, Dalla Porta (50’ Facchini), Casciello (44’ Gianassi), Ciampolini, Sassi (60’ Pesucci), Giovanchelli (59’ Scuccimarra) Rudalli (61’ Sansone) All: Chiesa

UR FIRENZE: Biagini T, Lo Gaglio P (44’ Bastiani), Di Puccio (46’ Marucelli), Menon, Lo Gaglio F, Chiti, Artal (44’ Bianchini), Baggiani, Gatta, Stefanini (60’Ariani), Pracchia, (45’ Savia), Biagini N, Trechas (50’ Manigrasso), Guidotti (60’ Gozzi), Vicerdini (50’ Biagioni)

Marcatori: 3’ cp Chiti (0 a 3), 7’ m Pesci tr Puglia (7 a 3), 17’ m Pesci tr Puglia (14 a 3), 22’ m Giovanchelli tr Puglia (21 a 3), 35’ meta di penalità UR Firenze (21 a 10), 40’ c.p. Puglia (24 a 10); 42’ c.p. Puglia (27 a 10), 52’ m. Facchini (32 a 10), 74’ m. Fondi (37 a 10)

"In partite come queste, giocate in condizioni meteo del genere, i valori tra le squadre tendono ad assottigliarsi e talvolta vince chi ha più carattere. Sono soddisfatto anche per questo". Coach Alberto Chiesa ha così commentato la vittoria che i suoi Cavalieri Union hanno conseguito ieri nel derby con l’UR Firenze, nel match svoltosi al Chersoni e valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un 37-10 che ha spinto capitan Puglia e compagni al primo posto momentaneo del girone 3, a pari punti con la Lazio capolista in attesa che i rivali scendano in campo oggi. I Cavalieri partivano indubbiamente con i favori del pronostico, ma i fiorentini erano comunque intenzionati a vendicare il ko dell’andata e carichi per quello che è comunque un derby. La partita si è giocata oltretutto su un campo appesantito dalla pioggia, sotto un vero e proprio acquazzone. Condizioni che l’hanno forse resa più equilibrata del previsto, ma grazie alle mete di Facchini (ventunenne al debutto con i "tuttineri" nel torneo) Pesci, Fondi e Giovanchelli, i padroni di casa sono riusciti ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. "Siamo emersi alla distanza. In casi del genere può starci – ha proseguito Chiesa – tutti i ragazzi chiamati in causa hanno dato il loro contributo, al pari dei più giovani. La strada tracciata è quella giusta". I Cavalieri aggiornano quindi le statistiche: dodici successi in tredici incontri, prima piazza a quota 59 a pari merito con la Lazio. I biancocelesti torneranno probabilmente al comando in solitaria, visto che difficilmente steccheranno contro Villa Pamphili. Ma guardare tutti dalla cima, anche se per qualche ora, fa comunque bene all’autostima. E domenica prossima, gli uomini di Chiesa andranno a Roma per far visita alla Capitolina.

Giovanni Fiorentino